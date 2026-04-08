Ρέθυμνο: Ανήλικος είχε στην κατοχή του 158 κροτίδες

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ελέγχων για την καταπολέμηση της χρήσης κροτίδων, βεγγαλικών και αυτοσχέδιων ειδών πυροτεχνίας, κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα που πραγματοποιούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης , συνελήφθη χθες (07.04.2026) στο Ρέθυμνο ένας ανήλικος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί βεγγαλικών και φωτοβολίδων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. «αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης πραγματοποίησαν χθες (07.04.2026) το μεσημέρι έρευνα στην οικία ανηλίκου ημεδαπού όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -158- κροτίδες.

Επίσης συνελήφθη και 54χονη ημεδαπή κηδεμόνας του ανηλίκου κατηγορούμενη για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι έλεγχοι από τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης συνεχίζονται ενώ υπενθυμίζεται ότι:

• Η κατασκευή, η εμπορία, η αγορά, η κατοχή και η χρήση κροτίδων, καθώς και συσκευών εκτόξευσής τους, απαγορεύονται αυστηρά από την κείμενη νομοθεσία.

• Επισημαίνεται ότι κατά την πασχαλινή περίοδο απαγορεύεται η καύση βεγγαλικών.

• Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να αποτρέπουν τα παιδιά από τη χρήση κροτίδων, βεγγαλικών και άλλων παρεμφερών ειδών, καθώς και από την αυτοσχέδια κατασκευή τους.

• Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δίδεται στην ενημέρωση των ανηλίκων για τον σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων, τραυματισμών ή ακόμη και ακρωτηριασμών.

• Συνιστάται να μην επιτρέπεται στα παιδιά να προσεγγίζουν χώρους όπου γίνεται παράνομη χρήση ή καύση των συγκεκριμένων ειδών, καθώς ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.

• Τονίζεται ότι τα βεγγαλικά και τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνα υλικά, η χρήση των οποίων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη σωματική ακεραιότητα και την ανθρώπινη ζωή.

