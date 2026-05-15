Ρέθυμνο: 208 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. σε μια μέρα

208 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βεβαίωσε την Πέμπτη η Αστυνομία στο Ρέθυμνο.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων αστυνομικών δράσεων που πραγματοποιούνται από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και τη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων που συνδέονται με την πρόκλησή τους, χθες (14.05.2026) οργανώθηκε συντονισμένη αστυνομική δράση σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Στην δράση αυτή συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις του Τμήματος Τροχαίας Ρεθύμνου με τη συνδρομή αστυνομικών από υπηρεσίες λοιπών Τμημάτων Τροχαίας και του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης.

Ειδικότερα ελέγχθηκαν -365 – οχήματα , βεβαιώθηκαν -208- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ακινητοποιήθηκαν -12- οχήματα.

Ειδικότερα οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που βεβαιώθηκαν αφορούσαν :

–21- μη χρήση ζώνης

-23- μη χρήση κράνους

-21- υπέρβαση ορίων ταχύτητας

-2 – παραβίαση προτεραιότητας

-13 – αντικανονικοί ελιγμοί

-1- χρήση κινητού τηλεφώνου

– 1– φθαρμένα ελαστικά

-3 – παραβάσεις Κ.Τ.Ε.Ο.

-10- ειδικοί κανόνες οδήγησης ποδηλάτων και ΕΠΗΟ( Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα)

-113 – λοιπές παραβάσεις

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη την Κρήτη. και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.