Ρεθυμνιώτης στο “τιμόνι” του ΕΛΜΕΠΑ

Το τιμόνι του ΕΛΜΕΠΑ αναλαμβάνει ο Ρεθυμνιώτης καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, που ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες.

Ο κ. Παπαδογιάννης συγκέντρωσε 9 από τις συνολικά 11 ψήφους των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ.

Ο καθηγητής από το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής θα αναλάβει καθήκοντας πρύτανη του Ιδρύματος την 1η Σεπτεμβρίου.