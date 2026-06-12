Ρεθυμνιώτης στο “τιμόνι” του ΕΛΜΕΠΑ

Το τιμόνι του ΕΛΜΕΠΑ αναλαμβάνει ο Ρεθυμνιώτης καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, που ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες.
Ο κ. Παπαδογιάννης συγκέντρωσε 9 από τις συνολικά 11 ψήφους των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΛΜΕΠΑ.
Ο καθηγητής από το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής θα αναλάβει καθήκοντας πρύτανη του Ιδρύματος την 1η Σεπτεμβρίου.
Το τιμόνι του ΕΛΜΕΠΑ αναλαμβάνει ο Ρεθυμνιώτης καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, που ήταν και ο μοναδικός υποψήφιος στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες.
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