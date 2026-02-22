Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι: Οδηγίες για τους επισκέπτες

Στην 1 μετά το μεσημέρι, η μεγάλη Παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού αναμένεται να αποτελέσει ακόμα μια λαμπρή σελίδα του ιστορικού θεσμού της Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές «συνολικά 32 ομάδες με άνω των δέκα χιλιάδων καρναβαλιστών και 27 άρματα, θα παρελάσουν στις κεντρικές λεωφόρους της πόλης του Ρεθύμνου!

Η τελική σειρά και τα θέματα των ομάδων έχουν ως ακολούθως:

1. Οι Άλλοι «Who has your Voodoo doll»

2. Στρίγκλες «FlaminGo»

3. Μπουμπούνες «Στα Παπάκια μας»

4. Αλλητρούητοι «Space Jam»

5. Μαλλιά κουβάρια «Los Muertos την βγάλαμε και φέτος»

6. Royal Carnival «Πητερ Παν στην Χώρα του Ποτέ των Ποτών»

7. Ρακοδικασμενοι «Chat with me lose your friends»

8. Αργόσχολοι «Δεν υπάρχουν άγγελοι σου λέω»

9. Υπολοιποι «Lick me if you dare»

10. Έκατσε η Κουτσή Κατσίκα «Ερήμου Νήσος»

11. Τζιτζικοτριχιδες «Candy Crush»

12. Τα Παρτάλια «Play, cheer, repeat Partalia»

13. Ποταγωνιστές «Giraffατες Κούπες»

14. Ανιχνευτές «Η Σιωπή των Αχ-Αμνών»

15. Scaravaioi Club «Κυνηγός Μαγισσών»

16. Αγγουροξυπνημένοι «Αν το τρίψεις και το δεις οι ευχές σου είναι τρεις»

17. Εμείς και Εμείς «Το Πουά μου …Μέσα»

18. Περιηγητές Club «Ποιος φοβάται τον κακό λύκο»

19. Δακτυλοδεικτούμενοι «Ελαφάκια …on fire»

20. Ανεμόμυαλοι «Βαιάνα & Μάουι Κάνε το χειμώνα καλοκαίρι»

21. Φευ…γάτοι «Only Cats”

22. Ουρανοκατέβατοι «Είναι Ouran και συμΦερρη, καθαρίζουμε ό,τι μας συμφέρει»

23. ΤσαΠΑΤΣΟύληδες «Είναι ζάχαρη είναι μέλι το καρπούζι γλέντι θέλει»

24. Σάτυροι «Cookie Monster»

25. Oloi Vitsiozoi «KPop»

26. Alter Ego «Wandavision The Avengers of the Carnival»

27. Γκουσγκούνηδες «ΟΠΕΚΕΜπρεε»

28. Άρκαλοι «Shit high and watch»

29. Άσχετοι «Labubu»

30. Πέρα Πόδε «Οι τελευταίοι των Μο(Αν)ικανών»

31. Αλαδανάρηδες «The InCretables»

32. Αγαπούληδες «Rethymno Airlines»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ & ΑΡΜΑΤΩΝ

13:00 Κήρυξη έναρξης της Μεγάλης Παρέλασης από τον Δήμαρχο Ρεθύμνης

κ. Γιώργη Μαρινάκη.

•Εκκίνηση πληρωμάτων και αρμάτων του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2026

από τον Κόμβο Θεοτοκοπούλου.

•Διαδρομή: Εμμ. Πορτάλιου – Λεωφ. Κουντουριώτη – Ηγ. Γαβριήλ έως το

ύψος της οδού Κριάρη.

18:00 Μουσική εκδήλωση με DJ – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

19:00 Φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων στο παραλιακό μέτωπο!

ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ Dj !

Για ακόμα μια χρονιά δύο αγαπημένοι καρναβαλιστές ανέλαβαν να «ντύσουν μουσικά» όλες τις μεγάλες παρελάσεις του Ρεθεμνιώτικού Καρναβαλιού!

Το Σάββατο και την Κυριακή η Ηρώ Φρυγανάκη και ο Πέτρος Κλαψινός θα ντύσουν μουσικά τις εμφανίσεις των ομάδων καλώντας όλο τον κόσμο να ξεφαντώσει αποκριάτικα στην πιο μεγάλη γιορτή της Κρήτης!

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΑΣΦΑΛΗΣ

Ο Δήμος Ρεθύμνης με τις υπηρεσίες του και σε συνεργασία με κάθε συναρμόδιο φορέα και υπηρεσία, είναι απολύτως έτοιμος να υποδεχθεί τους επισκέπτες της πόλης.

Τα ξενοδοχεία, οι ξενώνες, και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής αλλά και η εμπορική αγορά της πόλης έχουν ήδη προβεί σε κάθε κατάλληλη προετοιμασία για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης και στο πλήθος των επισκεπτών μας.

Πανέτοιμες είναι επίσης οι υπηρεσίες για την προστασία του πολίτη, το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, τα σώματα εθελοντών και τα μέλη του Σώματος Σαμαρειτών-Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για να συμβάλουν σε κάθε έκτακτη ανάγκη που θα χρειαστεί.

Στο έργο τους συνεισφέρουν και οι καρναβαλιστές που περιφρουρούν τις παρελάσεις, όχι μόνο ως προς την ροή τους αλλά συμβάλλοντάς και στην εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν, ότι στο κέντρο της πόλης θα υπάρχουν 120 εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έτοιμοι να βοηθήσουν. Επίσης, θα υπάρχει οργανωμένη Σκηνή Πρώτων Βοηθειών στην αυλή του 3ου Γυμνασίου – Λυκείου Ρεθύμνου στην Πλατεία Τεσσάρων Μαρτύρων ενώ στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα βοηθούν στο έργο του και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου.

ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕΙΣ

Οι επισκέπτες της πόλης μας θα πρέπει να γνωρίζουν πως στην διάθεση τους κατά τη διάρκεια κορύφωσης των καρναβαλικών εκδηλώσεων θα λειτουργούν χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων στην αυλή του 1ου ΓΕΛ με πρόσβαση από την οδό Κονδυλάκη, στην αυλή του 2ου ΓΕΛ με πρόσβαση ανατολικά του σχολείου από την οδό Γεωργίου Σκουλά, οι χώροι στάθμευσης της πλατείας Τεσσάρων Μαρτύρων και του Λιμενικού Ταμείου στο Εμπορικό Λιμάνι και στην μαρίνα, το νέο πάρκινγκ στην Λεωφόρο Σταμαθιουδάκη (Οικόπεδο Φραγάκη), στους χώρους στάθμευσης των κέντρων διασκέδασης Μέγαρο και Φάρος καθώς και στα πάρκινγκ του ΓΑΚ Γάλλου.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Σήμερα, θα εφαρμοστούν διακοπές κυκλοφορίας επί του άξονα που θα λάβει χώρα η Μεγάλη Καρναβαλική Παρέλαση, δηλαδή, επί της Μ. Πορτάλιου από το ύψος τις οδού Σαουνάτσου επί της Εμμ. Πορτάλιου, της Λ. Κουντουριώτη της Ηγουμένου Γαβριήλ έως το ύψος της οδού Κριάρη). Επιπρόσθετα θα υπάρχουν διακοπές και σε οδούς που οδηγούν στον άξονα της παρέλασης.

Διαδρομή

Η κίνηση των οχημάτων από Δυτικά προς Ανατολικά θα διεξάγεται από τις κάτωθι οδούς: Είσοδος από Κόμβο Ατσιποπούλου – Σταμαθιουδάκη – Κριάρη – Ιδαίου Άνδρου- Κουρμούλη- Δημητρακάκη –Μοάτσου – Ζυμβρακάκη – Αντ. Βασιλάκη – Θεοτοκοπούλου – Κολοκοτρώνη – Σαουνάτσου – Καποδιστρίου – Πανεπιστημίου – Πορτάλιου – Μαχ. Σχολ. Χωρ/κής- Εμμ. Παχλά – Έξοδος από Κόμβο Αμαρίου.

Η κίνηση των οχημάτων από Ανατολικά προς Δυτικά θα διεξάγεται από τις κάτωθι οδούς:

Α΄Διαδρομή (Αρχικά πριν το κλείσιμο της παραλιακής στο ύψος Δελφίνι-Μαρίνα):

Είσοδος από Κόμβο Αμαρίου Λ. Μάχης Κρήτης – Αυστραλών Πολεμιστών –Άρη Βελουχιώτη – Σοφ. Βενιζέλου – Ελευθερίου Βενιζέλου – Ιουλ. Πετυχάκη – Αρκαδίου –Κεφαλογιάννηδων – Σταμαθιουδάκη – Κόμβος Ατσιποπούλου.

Β΄Διαδρομή (Μετά την διακοπή κυκλοφορίας – από το Λιμενικό – και αφού γεμίσει το πάρκινγκ της Μαρίνας):

Είσοδος από Κόμβο Αμαρίου Λ. Μάχης Κρήτης – Αυστραλών Πολεμιστών Άρη Βελουχιώτη – Ελευθερίας- Κόρακα Καμάρα – Πορτάλιου – Σαουνάτσου – Καποδιστρίου – Κ.Παλαμά – Καούνη – Καζαντζάκη – Σαθά – Κονδυλάκη – Χατζημιχάλη Γιάνναρη –Ψυχουντάκη Κόμβος Σπηλίου.

Περίπου τις μεσημβρινές ώρες όταν θα εξακριβωθεί από αστυνομικούς της Τροχαίας ότι οι χώροι στάθμευσης είναι πλήρεις, θα διακοπεί η κυκλοφορία στις εισόδους της πόλης του Ρεθύμνου (Κόμβος Ατσιποπούλου , Κόμβος Σπηλίου , Κόμβος Αμαρίου , Κόμβο Γάλλου και είσοδος μέσω της Παλιάς Εθνικής οδού Ηρακλείου Ρεθύμνου στο ύψος του Κόμβου Αμαρίου) . Η κίνηση των οχημάτων θα εκτρέπεται στους χώρους στάθμευσης που έχουν οριστεί από το Δήμο Ρεθύμνου, ως εξής:

• για όσους έρχονται από Δυτικά, προς το παλαιό λιμεναρχείο (τελωνείο), οικόπεδο Φραγάκη και χώρο γυμναστηρίου OCEAN,

• για όσους έρχονται από Κόμβο Σπηλίου, το 1ο ΓΕΛ και

• μετέπειτα θα γίνουν εκτροπές κυκλοφορίας και ο κόσμος θα κατευθύνεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Γάλλου και εν συνεχεία στα Κέντρα «ΦΑΡΟΣ», «ΜΕΓΑΡΟ» από όπου οι επισκέπτες της πόλης μας θα μεταφέρονται δωρεάν με λεωφορεία του ΚΤΕΛ στο κεντρικό σταθμό του ΚΤΕΛ.

Οι οδηγίες παρέχονται και μέσω τις ιστοσελίδας του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού www.rethymnocarnival.gr

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΤΕΛ ΧΑΝΙΩΝ – ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 θα εκτελεστούν κατά μέσο όρο 240-250 δρομολόγια, μόνο για τη μεταφορά επισκεπτών από τα πάρκινγκ προς κέντρο και αντίστροφα.

Στους δρόμους του Ρεθύμνου θα βρίσκονται πάνω από 350 λεωφορεία όλων των τύπων από το Ρέθυμνο και τα Χανιά

Επί ποδός θα βρίσκεται σύσσωμο το προσωπικό Σταθμού στο Ρέθυμνο, ενώ θα υπάρξουν ενισχύσεις και την έδρα της Εταιρείας, τα Χανιά

Σήμερα από τις 9 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, λεωφορεία -όλων των τύπων με έμπειρους οδηγούς- θα είναι παραταγμένα στα πάρκινγκ των κέντρων «ΜΕΓΑΡΟ-ΦΑΡΟΣ» και στο ΣΤΑΔΙΟ ΓΑΛΛΟΥ για τη ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ των ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ προς το κέντρο και αντίστροφα.

Παρόντες στα πάρκινγκ θα είναι και οι διαχειριστές (συντονιστές) των οχημάτων.

Ανάλογα με την επιβατική κίνηση που θα υπάρχει η μεταφορά θα είναι και μαζική, ακόμα και ανά 1 λεπτό εάν απαιτηθεί!

Το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων και τα έκτακτα δρομολόγια που έχουν σχεδιάστει για το 3ημερο της Αποκριάς και την Καθαρά Δευτέρα, είναι αναρτημένο στο website του ΚΤΕΛ www.e-ktel.com, καθώς και στα social media της Εταιρείας σε Facebook, Instagram, Tik Tok και Χ.

Οι οδηγίες παρέχονται και μέσω τις ιστοσελίδας του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού www.rethymnocarnival.gr

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ – ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr

Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.

• Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις των social media της διοργάνωσης είναι: instagram – Tik Tok – You Tube: rethymno_carnival

• facebook: Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι

Εκτός των ζωντανών μεταδόσεων όλων των καρναβαλικών εκδηλώσεων , το Κρήτη ΤV θα μεταδώσει ζωντανά την μεγάλη παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 2μμ με παρουσιάστρια την Χριστιάνα Σκούρα.

Η μετάδοση θα γίνεται παράλληλα σε όλο τον κόσμο μέσω δορυφορικής πλατφόρμας και μέσω youtube.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).

Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.

Μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.

Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV»