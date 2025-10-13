Ρεσιτάλ πιάνου «Ήχοι δάσους και θάλασσας» στο Μεγάλο Αρσενάλι

Ένα µουσικό ταξίδι που ξεκινά µε την φωτεινή ενέργεια της κλασικής Βιέννης, περνά µέσα από τα ροµαντικά τοπία ενός γερµανικού δάσους και καταλήγει στην ονειρική αύρα του Ιονίου µέσα από την µατιά του Χατζιδάκι, θα παρουσιάσει η Χανιώτισσα µουσικός Μαρία Βλαχοδήµου στο ρεσιτάλ πιάνου που θα πραγµατοποιήσει την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στις 12 στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Το πρόγραµµα ξεκινά µε την τρίτη Σονάτα για πιάνο του Μπετόβεν. Ένα έργο γεµάτο δεξιοτεχνία ευφυΐα και εκφραστικότητα. Ο Σούµαν µας οδηγεί στην συνέχεια, µέσα από τις “Σκηνές ∆άσους” σε έναν λυρικό περίπατο, γεµάτο εναλλαγές διάθεσης. Τέλος η “Ιονική Σουίτα” του Μάνου Χατζηδάκι µας µεταφέρει σε κόσµους γεµάτους φως, νοσταλγία και απλότητα, µέσα από µια µουσική γραφή βαθιά ελληνική.

Γενική είσοδος: 5€

Ελεύθερη είσοδος: Μαθητές, Φοιτητές, Σπουδαστές Ωδείων, Άνεργοι, ΑµεΑ.

∆ιοργάνωση: ∆ήµος Χανίων.