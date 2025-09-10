Ρεσιτάλ πιάνο – βιόλα στο Μεγάλο Αρσενάλι

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει ρεσιτάλ των KATIE WILKINSON (βιόλα) και του Μάριου Αργυρού (πιάνο) με έργα των Robert Schumann, Linda Verrier και César Franck, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στο Μεγάλο Αρσενάλι, ώρα 20:00 με ελεύθερη είσοδο.

Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Robert Schumann (1810 – 1856)

– Adagio και Allegro op. 70

Linda Verrier (1962 – )

– Το κολιέ του Ποσειδώνα (για την Pippa)

(Πρώτη εκτέλεση)

César Franck (1822 – 1890)

Σονάτα (A Eugene Ysaye)

– Allegretto ben moderato

– Allegro

– Recitativo – Fantasia: Ben moderato

– Allegretto poco mosso

Katie Wilkinson – Βιόλα

Στην Katie Wilkinson αρέσει να ανακαλύπτει ό,τι μπορεί να προσφέρει η βιόλα από Μπαρόκ μέχρι σύγχρονα.

Απόφοιτος του Royal College of Music ξεκίνησε την καριέρα της με το κουαρτέτο Brindisi και έκτοτε έχει περιοδεύσει σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, εμφανιζόμενη σε εμβληματικούς χώρους όπως το Southbank Centre, το Wigmore Hall και το Barbican.

Για πάνω από δέκα χρόνια ήταν η βιολίστα του πρωτοποριακού Balanescu Quartet, ενός συνόλου που λατρεύει να ανατρέπει τα όρια μεταξύ κλασσικής, σύγχρονης και πειραματικής μουσικής. Μαζί τους, ηχογράφησε και συνεργάστηκα με καλλιτέχνες όπως οι Michael Nyman, Kate Bush, David Byrne, Gavin Bryars και οι Pet ShopBoys, ενώ ξεχώρισαν και οι δυναμικές διασκευές των ηλεκτρονικών ύμνων των Kraftwerk για κουαρτέτο εγχόρδων.

Εκτός σκηνής, η Katie έχει ηχογραφήσει εκτενώς για το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο και εμφανίζεται συχνά προσκεκλημένη ως κορυφαία στη βιόλα σε διάφορες ορχήστρες μουσικής δωματίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είτε παίζει ένα κουαρτέτο του Σούμπερτ είτε κάτι εντελώς ανατρεπτικό, η Katie φέρνει στη μουσική της ζεστασιά, περιέργεια και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Μάριος Αργυρός – Πιάνο

Ο Μάριος Αργυρός σπούδασε όμποε και πιάνο στο Royal Academy of Music του Λονδίνου, με δασκάλους τους Michael Dobson, Janet Craxton και Margaret McDonald. Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία από την DAAD στη Γερμανία με τον Ingo Goritzki. Απόλαυσε μια ξεχωριστή καριέρα ως σολίστ και πρώτο όμποε, συνεργαζόμενος με κορυφαία σύνολα, όπως τη BBC Philharmonic, τη Royal Philharmonic Orchestra, τη Northern Sinfonia και την Academy of St. Martin in the Fields.

Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Murray Perahia, Melvyn Tan και τα κουαρτέτα Lindsay και Brindisi. Έχει εμφανιστεί στο Wigmore Hall, στο South Bank Centre και σε άλλους σημαντικούς χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική, Αυστραλία, Ασία και Ευρώπη. Συμμετείχε ως μέλος και σολίστας στο μουσικό σύνολο “Κύκλος” και “Kαμεράτα Αθηνών”. Έχει ηχογραφήσει εκτενώς για το BBC και πολλές δισκογραφικές εταιρείες.

Διευρύνοντας τη μουσική του αναζήτηση συμμετέχει και σε σύνολα μουσικής δωματίου ως πιανίστας. Ζει στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι πιστοποιημένος ανώτερος δάσκαλος Iyengar yoga.

Όταν δε διδάσκει γιόγκα ή δεν παίζει πιάνο, θα τον βρείτε να παίζει βιολί με σύνολα μουσικής δωματίου, με την οικογένεια, φίλους (και την Katie) – απλώς για τη χαρά της μουσικής.