menu
28.6 C
Chania
Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΧωρίς κατηγορία
Πολιτισμός

Ρεσιτάλ πιάνο – βιόλα στο Μεγάλο Αρσενάλι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Δήμος Χανίων διοργανώνει ρεσιτάλ των KATIE WILKINSON (βιόλα) και του Μάριου Αργυρού (πιάνο) με έργα των Robert Schumann, Linda Verrier και César Franck, το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025, στο Μεγάλο Αρσενάλι, ώρα 20:00 με ελεύθερη είσοδο.

Π ρ ό γ ρ α μ μ α

Robert Schumann (1810 – 1856)
– Adagio και Allegro op. 70

Linda Verrier (1962 – )
– Το κολιέ του Ποσειδώνα (για την Pippa)
(Πρώτη εκτέλεση)

César Franck (1822 – 1890)
Σονάτα (A Eugene Ysaye)
– Allegretto ben moderato
– Allegro
– Recitativo – Fantasia: Ben moderato
– Allegretto poco mosso

Katie Wilkinson – Βιόλα
Στην Katie Wilkinson αρέσει να ανακαλύπτει ό,τι μπορεί να προσφέρει η βιόλα από Μπαρόκ μέχρι σύγχρονα.
Απόφοιτος του Royal College of Music ξεκίνησε την καριέρα της με το κουαρτέτο Brindisi και έκτοτε έχει περιοδεύσει σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία, εμφανιζόμενη σε εμβληματικούς χώρους όπως το Southbank Centre, το Wigmore Hall και το Barbican.
Για πάνω από δέκα χρόνια ήταν η βιολίστα του πρωτοποριακού Balanescu Quartet, ενός συνόλου που λατρεύει να ανατρέπει τα όρια μεταξύ κλασσικής, σύγχρονης και πειραματικής μουσικής. Μαζί τους, ηχογράφησε και συνεργάστηκα με καλλιτέχνες όπως οι Michael Nyman, Kate Bush, David Byrne, Gavin Bryars και οι Pet ShopBoys, ενώ ξεχώρισαν και οι δυναμικές διασκευές των ηλεκτρονικών ύμνων των Kraftwerk για κουαρτέτο εγχόρδων.
Εκτός σκηνής, η Katie έχει ηχογραφήσει εκτενώς για το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο και εμφανίζεται συχνά προσκεκλημένη ως κορυφαία στη βιόλα σε διάφορες ορχήστρες μουσικής δωματίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είτε παίζει ένα κουαρτέτο του Σούμπερτ είτε κάτι εντελώς ανατρεπτικό, η Katie φέρνει στη μουσική της ζεστασιά, περιέργεια και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Μάριος Αργυρός – Πιάνο
Ο Μάριος Αργυρός σπούδασε όμποε και πιάνο στο Royal Academy of Music του Λονδίνου, με δασκάλους τους Michael Dobson, Janet Craxton και Margaret McDonald. Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία από την DAAD στη Γερμανία με τον Ingo Goritzki. Απόλαυσε μια ξεχωριστή καριέρα ως σολίστ και πρώτο όμποε, συνεργαζόμενος με κορυφαία σύνολα, όπως τη BBC Philharmonic, τη Royal Philharmonic Orchestra, τη Northern Sinfonia και την Academy of St. Martin in the Fields.
Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Murray Perahia, Melvyn Tan και τα κουαρτέτα Lindsay και Brindisi. Έχει εμφανιστεί στο Wigmore Hall, στο South Bank Centre και σε άλλους σημαντικούς χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική, Αυστραλία, Ασία και Ευρώπη. Συμμετείχε ως μέλος και σολίστας στο μουσικό σύνολο “Κύκλος” και “Kαμεράτα Αθηνών”. Έχει ηχογραφήσει εκτενώς για το BBC και πολλές δισκογραφικές εταιρείες.
Διευρύνοντας τη μουσική του αναζήτηση συμμετέχει και σε σύνολα μουσικής δωματίου ως πιανίστας. Ζει στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι πιστοποιημένος ανώτερος δάσκαλος Iyengar yoga.
Όταν δε διδάσκει γιόγκα ή δεν παίζει πιάνο, θα τον βρείτε να παίζει βιολί με σύνολα μουσικής δωματίου, με την οικογένεια, φίλους (και την Katie) – απλώς για τη χαρά της μουσικής.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum