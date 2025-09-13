Ρεσιτάλ µε πιάνο και βιόλα στο Μεγάλο Αρσενάλι

Ρεσιτάλ των Katie Wilkinson (βιόλα) και Μάριου Αργυρού (πιάνο), µε έργα των Robert Schumann, Linda Verrier και César Franck, θα παρουσιαστεί σήµερα Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου 2025, στο Μεγάλο Αρσενάλι, στις 20:00.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο ∆ήµος Χανίων.

Γενική είσοδος: 5€.

Ελεύθερη είσοδος: µαθητές, φοιτητές, σπουδαστές Ωδείων, άνεργοι και ΑΜΕΑ.