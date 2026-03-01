Ρέμπραντ: Η απίστευτη τύχη μιας κληρονομιάς 35 έργων του σπουδαίου ζωγράφου στην Ολλανδία

Ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρέμειναν περιορισμένοι στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID-19, λίγοι στάθηκαν τόσο τυχεροί όσο η Σαρλότ Μέγιερ (Charlotte Meyer).

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, εκείνη αξιοποίησε τον απρόσμενο ελεύθερο χρόνο της μετά από μια μετακόμιση και αποφάσισε να διερευνήσει το περιεχόμενο ενός φακέλου με έργα σε χαρτί που της είχε αφήσει ο παππούς της.

Η έρευνά της την οδήγησε στο Μουσείο Ρέμπραντ στο Άμστερνταμ. Μετά από ενδελεχή έλεγχο, οι ειδικοί του Μουσείου επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα 35 χαρακτικών που φέρουν την υπογραφή του κορυφαίου Ολλανδού δημιουργού, Ρέμπραντ Χάρμενσοον φαν Ράιν (Rembrandt Harmenszoon van Rijn).

Σύμφωνα με το δημόσιο ολλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Omroep, ο φάκελος βρισκόταν για δεκαετίες σε ένα συρτάρι της οικογενειακής κατοικίας στην πόλη Ζούτφεν, στα ανατολικά της χώρας. Ο παππούς της Μέγιερ απέκτησε τα έργα μεταξύ 1900 και 1920.