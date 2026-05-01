Ρεκόρ βροχών τον Απρίλη στην Κρήτη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ρεκόρ βροχοπτώσεων κατέγραψε ο Απρίλιος 2026 στην Κρήτη, με τα ύψη βροχής να ξεπερνούν σημαντικά τους μέσους όρους σχεδόν σε όλους τους μετεωρολογικούς σταθμούς του νησιού.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, όπως παρουσιάζονται σε σχετική ανάλυση των Κ. Λαγουβάρδου και Χ. Πετρόπουλου, οι βροχοπτώσεις του φετινού Απριλίου ήταν αυξημένες και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας μια ιδιαίτερα υγρή περίοδο για την εποχή.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα 20 επιλεγμένων σταθμών, τα αθροιστικά ύψη βροχής ξεπέρασαν κατά πολύ τους κλιματικούς μέσους όρους, ενώ σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις καταγράφηκαν νέα ρεκόρ για τον μήνα Απρίλιο, από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού.

Ενδεικτικά, σε περιοχές όπως τα Χανιά/Νεροκούρου, οι Βρύσες, η Σητεία, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, οι τιμές βροχόπτωσης πολλαπλασιάστηκαν σε σχέση με τις συνήθεις τιμές της περιόδου, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά για μήνα Απρίλιο.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια των ήδη αυξημένων βροχοπτώσεων της περιόδου Οκτωβρίου 2025 – Μαρτίου 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τα αποθέματα νερού στο νησί και συμβάλλοντας στην τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο σταθμός στον Πλακιά Ρεθύμνου, όπου ο φετινός Απρίλιος, αν και ιδιαίτερα βροχερός, δεν ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο του 2025.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ένταση και η συχνότητα τέτοιων φαινομένων χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης, καθώς εντάσσονται σε μια ευρύτερη μεταβολή των καιρικών προτύπων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

