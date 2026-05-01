Ρεκόρ βροχών τον Απρίλη στην Κρήτη

Ρεκόρ βροχοπτώσεων κατέγραψε ο Απρίλιος 2026 στην Κρήτη, με τα ύψη βροχής να ξεπερνούν σημαντικά τους μέσους όρους σχεδόν σε όλους τους μετεωρολογικούς σταθμούς του νησιού.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, όπως παρουσιάζονται σε σχετική ανάλυση των Κ. Λαγουβάρδου και Χ. Πετρόπουλου, οι βροχοπτώσεις του φετινού Απριλίου ήταν αυξημένες και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας μια ιδιαίτερα υγρή περίοδο για την εποχή.

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα 20 επιλεγμένων σταθμών, τα αθροιστικά ύψη βροχής ξεπέρασαν κατά πολύ τους κλιματικούς μέσους όρους, ενώ σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις καταγράφηκαν νέα ρεκόρ για τον μήνα Απρίλιο, από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού.

Ενδεικτικά, σε περιοχές όπως τα Χανιά/Νεροκούρου, οι Βρύσες, η Σητεία, το Ρέθυμνο και το Ηράκλειο, οι τιμές βροχόπτωσης πολλαπλασιάστηκαν σε σχέση με τις συνήθεις τιμές της περιόδου, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά για μήνα Απρίλιο.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε συνέχεια των ήδη αυξημένων βροχοπτώσεων της περιόδου Οκτωβρίου 2025 – Μαρτίου 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τα αποθέματα νερού στο νησί και συμβάλλοντας στην τροφοδοσία των υπόγειων υδροφορέων.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο σταθμός στον Πλακιά Ρεθύμνου, όπου ο φετινός Απρίλιος, αν και ιδιαίτερα βροχερός, δεν ξεπέρασε το ρεκόρ που είχε καταγραφεί τον Απρίλιο του 2025.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η ένταση και η συχνότητα τέτοιων φαινομένων χρήζουν περαιτέρω παρακολούθησης, καθώς εντάσσονται σε μια ευρύτερη μεταβολή των καιρικών προτύπων που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.