Ρεκόρ τουρισµού

Νέο ρεκόρ ξένων τουριστών και εισπράξεων αναµένεται να καταγραφεί το 2025, καθώς τον Αύγουστο που είναι ο πιο «παραγωγικός» µήνας του χρόνου καταγράφηκε νέα αύξηση.

Σύµφωνα µε χθεσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε 7.191.177 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 33.942.944 οι διανυκτερεύσεις τον Αύγουστο εφέτος στα καταλύµατα ξενοδοχειακού τύπου, κάµπινγκ και ενοικιαζόµενα δωµάτια της χώρας, σηµειώνοντας αύξηση σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2024, κατά 2,4% στις αφίξεις και 2,9% στις διανυκτερεύσεις.

Οπως προκύπτει επίσης και από το µηνιαίο στατιστικό δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, ο τουρισµός στην Ελλάδα κατέγραψε νέα ρεκόρ µε τους παραδοσιακά ισχυρούς προορισµούς να καταγράφουν ιστορικά υψηλά, ενώ αναδύονται και νέοι προορισµοί, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναµική της χώρας.

Με 3 εκατ. διεθνείς αφίξεις στο σύνολο, σύµφωνα µε τα πρόσφατα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, η Κρήτη παραµένει ο µεγαλύτερος νησιωτικός προορισµός της χώρας, ενώ πρωταγωνίστησε και στο µέτωπο των εσωτερικών πτήσεων καταγράφοντας 811 χιλ. Αφίξεις (+11%).

Μεγάλο στοίχηµα είναι, τα ποσοστά αυτά να “κρατηθούν” και να αυξηθούν και το 2026.