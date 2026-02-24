Ρεκόρ συμμετοχών στον Μαραθώνιο Κρήτης – Συνάντηση της Οργανωτικής Επιτροπής στα Χανιά

1 από 2

Κάθε ρεκόρ αναμένεται να σπάσει ο 10ος Μαραθώνιος Κρήτης που θα διεξαχθεί την Κυριακή 19 Απριλίου, όπως τονίστηκε στη συνάντηση της Τεχνικής & Οργανωτικής Επιτροπής του Μαραθωνίου Κρήτης παρουσία δημάρχων και εκπροσώπου του αντιπεριφερειάρχη. Ή

Ηδη οι εγγραφές για τον Μαραθώνιο είναι 385 ενώ πέρυσι λίγο πριν τον αγώνα ήταν 282 και οι διεθνείς συμμετοχές σήμερα (50 μέρες πριν) είναι 345 για όλους τους αγώνες και 172 για τον Μαραθώνιο -διπλασιες από όσες πέρυσι 20 μέρες πριν τον αγώνα. Κάτι που επεσήμανε ο τεχνικός διευθυντής του Μαραθωνίου Μανώλης Γρυφακης που παρουσίασε και ένα προσχέδιο του φετινού μεταλλίου.

Ως ένα αγώνα ορόσημο που θέλουν να αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρισαν τα μελη του ΣΔΥΧ δια της προέδρου τους Ελένης Πολυχρονακη.

Όπως σημείωσε η επιτυχία του αγώνα χρειάζεται έμπρακτη και ενισχυμένη οικονομική στήριξη από Π.Ε. Χανίων και Δήμους ως συνδιοργανωτές και υποστηρικτές. “Σίγουρα οι εγγραφές δείχνουν ότι θα έχουμε ρεκόρ συμμετοχων τόσο στον Μαραθώνιο όπως και στα υπόλοιπα αγωνίσματα” τόνισε.

Παραβρέθηκαν η Κ. Ζομπανακη εκ μέρους της Π.Ε. Χανίων, οι δήμαρχοι Χανίων Π. Σημανδηρακης, Πλατανιά Γ. Μαλανδρακης με τους αντιδημάρχους Στ. Μιχαηλάκη, Στ. Δημητρογιαννακη αντίστοιχα καθώς και ο αντιδήμαρχος Αποκορώνου Σταύρος Σταυρουλάκης.

Οπως και οι προηγούμενοι, o 10ος Μαραθώνιος Κρήτης είναι αφιερωμένος στον Μακαριστό Μητροπολίτη Ειρηναίο Γαλανάκη, ενώ ο Αγώνας Δρόμου των 10 χλμ. είναι αφιερωμένος στον Σμηναγό Κώστα Ηλιάκη, ο Αγώνας Δρόμου των 5 χλμ. είναι αφιερωμένος στον μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη και ο Αγώνας Δρόμου των 2,5 χλμ. είναι ενταγμένος στις Αξίες του Μαζικού Αθλητισμού.