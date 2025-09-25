Ρεκόρ συμμετοχών στον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Με μία ιστορική καταγραφή συμμετοχών που ξεπερνούν τις 6.000, η Κρήτη ετοιμάζεται να υποδεχθεί αθλητές από 52 χώρες για τον επετειακό 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η φετινή διοργάνωση, που συμπληρώνει μια δεκαετία επιτυχιών, επιβεβαιώνει τη θέση της ως το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού και ένας κορυφαίος πόλος αθλητικού τουρισμού.

Η επιτυχία και η καθιέρωση του θεσμού είναι αποτέλεσμα μιας ευρείας συνεργασίας, με την πρωτοβουλία και την κύρια ευθύνη της διοργάνωσης να ανήκει στον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αρκαλοχωρίου (ΑΘΛΗ.Σ.Υ.). Στο πλευρό του στέκονται ως βασικοί συνδιοργανωτές η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, μαζί με την πολύτιμη στήριξη των τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων Αρκαλοχωρίου, Θραψανού, Βόνης-Γαλατά και Χουμερίου-Ζωφόρων. Τη διεθνή εμβέλεια και τη σημασία του αγώνα για την τουριστική προβολή της χώρας υπογραμμίζει η παροχή της αιγίδας από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ).

Σε σημερινή συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, οι συνδιοργανωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μαζική ανταπόκριση του κόσμου και τόνισαν τα σημαντικά οφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Όπως αναφέρθηκε, ανάμεσα στους χιλιάδες δρομείς θα βρεθούν σπουδαία ονόματα του ελληνικού και παγκόσμιου στίβου, γεγονός που προμηνύει υψηλό αγωνιστικό θέαμα.

Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης έχει εξελιχθεί σε έναν θεσμό που αγκαλιάζει ολόκληρη την κοινωνία. Η χαρά της συμμετοχής, η άρτια οργάνωση και η ανάδειξη της Κρήτης ως ιδανικού προορισμού για αθλητικές διοργανώσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη επιτυχία μας, όπως επεσήμαναν οι παρευρισκόμενοι εκπρόσωποι.

Παραβρέθηκαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης από την Περιφέρεια Κρήτης, ο Στέφανος Ψυλλάκης Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Παιδείας από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας καθώς και ο Σάκης Σταυρόπουλος Μέλος Δ.Σ. του ΑΘΛΗ.Σ.Υ.

Δηλώσεις για την διοργάνωση έκαναν οι παριστάμενοι:

Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Λεωνίδας Τερζής: «Ένας εμβληματικός, αγώνας, ένας αγώνας θεσμός που αναδεικνύει την κρητική φιλοξενίας, το ευ αγωνίζεσθαι και την αρμονική σχέση των δύο βαθμών τοπικής υποδιοίκηση, σε συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία, τους εθελοντές και τους φορείς.

Ο αθλητισμός αποτελεί την κορωνίδα του πολιτισμός, παράλληλα συμβάλει στην εξωστρέφεια και την προβολή. Ο 10ος ημιμαραθώνιος Κρήτης συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηρίστηκα ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος. Η περιφέρεια Κρήτης για ακόμα μία φορά βρίσκεται δίπλα στους διοργανωτές, ενισχύοντας θεσμικά και οικονομικά την διοργάνωση. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους αθλητές, είμαστε βέβαιοι πως θα απολαύσουμε και την χρονιά αυτή ένα όμορφο αγώνα».

Δήμαρχος Αρκαλοχωρίου, Βασίλης Κεγκέρογλου: «Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε για 10η χρονιά τους αθλητές του Ημιμαραθωνίου Κρήτης αλλά και τους χιλιάδες πιστούς επισκέπτες που ανυπομονούν γι’ αυτή τη μοναδική και ξεχωριστή διοργάνωση!

Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης αποτελεί ένα κορυφαίο αθλητικό και πολιτιστικό γεγονός για την Κρήτη και το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και αποτελεί πλέον κομμάτι της ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του.

Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχίας μέσα από τη συνένωση δυνάμεων που συμβάλλει στην ανάδειξη των αξιών του Αθλητισμού, του Εθελοντισμού και της κουλτούρας μας, με επίκεντρο τη φιλοξενία των ανθρώπων του τόπου μας.

Ως Δήμος εργαζόμαστε -από το μετερίζι μας- για μία άρτια διοργάνωση και ως Δήμαρχος της περιοχής, όπου διεξάγεται ο Ημιμαραθώνιος, εκφράζω την αμέριστη στήριξη μου στη μεγάλη αυτή γιορτή του Αθλητισμού.

Ανυπομονούμε να μοιραστούμε όλοι μαζί, αυτή τη μοναδική και αξέχαστη εμπειρία τόσο για τους επισκέπτες μας και τους συμμετέχοντες δρομείς πολλοί εκ των οποίων μάλιστα έχουν ταξιδέψει από μακρινούς προορισμούς για να σταθούν στην εκκίνηση του Ημιμαραθωνίου Κρήτης!».

Πρόεδρος Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Αλεβυζάκης. «Ο διεθνής ημιμαραθώνιος Κρήτης, Η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του νησιού σπάει και φέτος ρεκόρ με 6.000 αθλητές, 1.500 από εκτός Κρήτης, συμμετοχές από 52 χώρες. Ανάμεσα τους θα είναι κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι πρωταθλητές του στίβου. Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης είναι μια καθαρά εθελοντική διοργάνωση. Φέτος, πάνω από 750 εθελοντές είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου είναι μια ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν να εξασφαλίσουν συμμετοχή ή δεν θέλουν να τρέξουν, να έρθουν στη διαδρομή του αγώνα, να απολαύσουν τη διοργάνωση και να υποδεχτούμε μαζί τους αθλητές που ήρθαν στον τόπο μας».

Οι Αγώνες

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει διαδρομές για όλες τις ηλικίες και δυνατότητες:

· Ημιμαραθώνιος: 21,1 χλμ.

· Αγώνας Δρόμου: 10 χλμ.

· Αγώνας Δρόμου: 5 χλμ.

· Παιδικός Αγώνας: 1.000 μ.

· Αγώνας ΑμεΑ

Λόγω της αυξημένης ζήτησης, οι εγγραφές για τους περισσότερους αγώνες έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

ΒΙΝΤΕΟ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

https://youtu.be/1vgflsVj1E4 »