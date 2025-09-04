∆ράση πρόληψης από τον Ερυθρό Σταυρό στα Χανιά

■ Ενηµέρωση για τον καρκίνο του µαστού

«Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία» λέει ο Ερυθρός Σταυρός που αύριο Παρασκευή στα Χανιά, το Σάββατο στην Κίσσαµο και τις επόµενες ηµέρες σε όλη την Κρήτη θα πραγµατοποιήσει εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του µαστού.

Κινητή µονάδα του Ερυθρού Σταυρού από την Αθήνα θα βρεθεί στην Κρήτη στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας ενηµέρωσης του Ε.Σ..

«Είναι µια δράση πρωτότυπη και πρότυπη, θέλουµε να ευαισθητοποιήσουµε τον κόσµο σε θέµατα πρόληψης του καρκίνου του µαστού. Είναι µια ασθένεια αυτή που σήµερα θεραπεύεται αν έχουµε µια έγκαιρη πρόληψη» ανέφερε στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του παραρτήµατος Χανίων του Ερυθρού Σταυρού κ. Στέλιος Καλαϊτζάκης.

Η κινητή µονάδα είναι στελεχωµένη µε 10 άτοµα, γιατρούς και εξειδικευµένο προσωπικό που θα εξετάσει τον κόσµο, θα δώσει συµβουλές, θα διανέµει ενηµερωτικό υλικό και θα συνταγογραφήσει. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες, κάθε ηλικίας αλλά και σε άνδρες καθώς υπάρχει ένα ποσοστό ανδρών µε καρκίνο του µαστού.

«Ο Ερυθρός Σταυρός,. πάντα προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του. Παράλληλα, θέλουµε να ενισχύσουµε την προσωπική αντίληψη των συµπολιτών µας κυρίως στην πρόληψη γιατί η πρόληψη είναι δύναµη και σώζει ζωές. Είναι µια δράση που πρέπει να αγκαλιάσουν οι Χανιώτες, γιατί είναι µια ευκαιρία. Σε πολλούς συνανθρώπους µας η οικονοµική κατάσταση µπορεί να µην επιτρέπει να γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Ερχόµενοι στη δράση του Ε.Σ. θα µπορούν να δουν πως γίνεται η ψηλάφιση σε προπλάσµατα και να ενηµερωθούν σωστά» υπογράµµισε ο κ. Καλαϊτζάκης.

Η κινητή µονάδα θα εγκατασταθεί στην Πλατεία Κατεχάκη στο Ενετικό Λιµάνι Χανίων από τις 5 το απόγευµα µέχρι τις 10 το βράδυ, χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό καθώς αν υπάρχει κόσµος και µετά τις 10 θα εξυπηρετηθούν.