menu
29.5 C
Chania
Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

∆ράση πρόληψης από τον Ερυθρό Σταυρό στα Χανιά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

■ Ενηµέρωση για τον καρκίνο του µαστού

«Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία» λέει ο Ερυθρός Σταυρός που αύριο Παρασκευή στα Χανιά, το Σάββατο στην Κίσσαµο και τις επόµενες ηµέρες σε όλη την Κρήτη θα πραγµατοποιήσει εκστρατεία πρόληψης για τον καρκίνο του µαστού.

Κινητή µονάδα του Ερυθρού Σταυρού από την Αθήνα θα βρεθεί στην Κρήτη στα πλαίσια της 10ης εκστρατείας ενηµέρωσης του Ε.Σ..
«Είναι µια δράση πρωτότυπη και πρότυπη, θέλουµε να ευαισθητοποιήσουµε τον κόσµο σε θέµατα πρόληψης του καρκίνου του µαστού. Είναι µια ασθένεια αυτή που σήµερα θεραπεύεται αν έχουµε µια έγκαιρη πρόληψη» ανέφερε στα “Χ.ν.” ο πρόεδρος του παραρτήµατος Χανίων του Ερυθρού Σταυρού κ. Στέλιος Καλαϊτζάκης.
Η κινητή µονάδα είναι στελεχωµένη µε 10 άτοµα, γιατρούς και εξειδικευµένο προσωπικό που θα εξετάσει τον κόσµο, θα δώσει συµβουλές, θα διανέµει ενηµερωτικό υλικό και θα συνταγογραφήσει. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες, κάθε ηλικίας αλλά και σε άνδρες καθώς υπάρχει ένα ποσοστό ανδρών µε καρκίνο του µαστού.
«Ο Ερυθρός Σταυρός,. πάντα προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του. Παράλληλα, θέλουµε να ενισχύσουµε την προσωπική αντίληψη των συµπολιτών µας κυρίως στην πρόληψη γιατί η πρόληψη είναι δύναµη και σώζει ζωές. Είναι µια δράση που πρέπει να αγκαλιάσουν οι Χανιώτες, γιατί είναι µια ευκαιρία. Σε πολλούς συνανθρώπους µας η οικονοµική κατάσταση µπορεί να µην επιτρέπει να γίνουν αυτές οι εξετάσεις. Ερχόµενοι στη δράση του Ε.Σ. θα µπορούν να δουν πως γίνεται η ψηλάφιση σε προπλάσµατα και να ενηµερωθούν σωστά» υπογράµµισε ο κ. Καλαϊτζάκης.
Η κινητή µονάδα θα εγκατασταθεί στην Πλατεία Κατεχάκη στο Ενετικό Λιµάνι Χανίων από τις 5 το απόγευµα µέχρι τις 10 το βράδυ, χωρίς αυτό να είναι δεσµευτικό καθώς αν υπάρχει κόσµος και µετά τις 10 θα εξυπηρετηθούν.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum