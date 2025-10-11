∆ράση «Κοινωνικό Θέατρο» στον Δήμο Αποκορώνου

Η Η ΚοινΣΕπ Τερραρτίβες σε συνεργασία µε το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Αποκορώνου οργανώνουν την δράση «Κοινωνικό Θέατρο-Αποκόρωνας 2025-26».

Κατά την διάρκεια της δράσης θα δηµιουργηθεί σταθερή θεατρική οµάδα και τον Μάιο θα παρουσιαστεί διαδραστική θεατρική παράσταση µε στόχο να θιχτούν κοινωνικά θέµατα που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής του Αποκόρωνα. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Στα θεατρικά εργαστήρια, θα ενδυναµωθούν οι σχέσεις των κατοίκων του Αποκόρωνα µέσα από την συν-δηµιουργία, την αλληλεπίδραση και την καλλιέργεια της ελεύθερης έκφρασης.

Κατά την διάρκεια της δηµιουργίας και της παρουσίασης της παράστασης, θα συζητήσουµε και θα επεξεργαστούµε διαφορετικά κοινωνικά θέµατα που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής. Προσδοκούµε µέσα από το µοίρασµα, ακόµη και ατοµικών προβληµατισµών, να αναδυθούν συλλογικές λύσεις.

Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται σε ενήλικες όλων των ηλικιών. ∆εν απαιτείται καµία προηγούµενη ενασχόληση µε το θέατρο ενώ η συµµετοχή είναι ελεύθερη. Συµπληρώνοντας την φόρµα που θα βρείτε στην αφίσα, εξασφαλίζετε την θέση σας στο ανοιχτό εργαστήριο της επιλογής σας εναλλακτικά, µπορείτε να καλέσετε στο 6976537531.».