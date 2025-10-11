menu
22.4 C
Chania
Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

∆ράση «Κοινωνικό Θέατρο» στον Δήμο Αποκορώνου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Η Η ΚοινΣΕπ Τερραρτίβες σε συνεργασία µε το Κέντρο Κοινότητας του ∆ήµου Αποκορώνου οργανώνουν την δράση «Κοινωνικό Θέατρο-Αποκόρωνας 2025-26».
Κατά την διάρκεια της δράσης θα δηµιουργηθεί σταθερή θεατρική οµάδα και τον Μάιο θα παρουσιαστεί διαδραστική θεατρική παράσταση µε στόχο να θιχτούν κοινωνικά θέµατα που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής του Αποκόρωνα. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:
«Στα θεατρικά εργαστήρια, θα ενδυναµωθούν οι σχέσεις των κατοίκων του Αποκόρωνα µέσα από την συν-δηµιουργία, την αλληλεπίδραση και την καλλιέργεια της ελεύθερης έκφρασης.
Κατά την διάρκεια της δηµιουργίας και της παρουσίασης της παράστασης, θα συζητήσουµε και θα επεξεργαστούµε διαφορετικά κοινωνικά θέµατα που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής. Προσδοκούµε µέσα από το µοίρασµα, ακόµη και ατοµικών προβληµατισµών, να αναδυθούν συλλογικές λύσεις.
Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται σε ενήλικες όλων των ηλικιών. ∆εν απαιτείται καµία προηγούµενη ενασχόληση µε το θέατρο ενώ η συµµετοχή είναι ελεύθερη. Συµπληρώνοντας την φόρµα που θα βρείτε στην αφίσα, εξασφαλίζετε την θέση σας στο ανοιχτό εργαστήριο της επιλογής σας εναλλακτικά, µπορείτε να καλέσετε στο 6976537531.».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum