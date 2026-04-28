∆ράση για την οδική ασφάλεια στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων

Το Παράρτηµα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων επισκέφθηκαν χθες το µεσηµέρι η Τροχαία Χανίων µε το Σωµατείο για την οδική ασφάλεια “Με οδηγό την ΖΩΗ”, συνεχίζοντας τον κύκλο των πολιτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων σε Σχολεία και Ιδρύµατα της Περιφερειακής Ενότητας. Χανίων, εφιστώντας σε παιδιά και νέους την ανάγκη σεβασµού του ΚΟΚ για την αποφυγή τροχαίων.

Μιλώντας στα “Χ.ν.” η Ελευθερία Χατζηδάκη, υπεύθυνη του Παραρτήµατος Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων, τόνισε: «Τα παιδιά µας είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν µε βιωµατικό και ουσιαστικό τρόπο για τους κανόνες οδικής ασφάλειας, τη σωστή συµπεριφορά ως πεζοί, ποδηλάτες και επιβάτες, καθώς και για τρόπους αποφυγής κινδύνων που µπορούν να οδηγήσουν σε τροχαία δυστυχήµατα. Πρόκειται για γνώσεις πολύτιµες, που συµβάλλουν στην καλλιέργεια υπεύθυνης στάσης ζωής και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής».ς

Σε δήλωσή της η διοικήτρια του Τµήµατος Τροχαίας Χανίων Αστυνόµος Β’ Ευστρατία Κουλαρά υπογράµµισε: «Σε µια εποχή όπου η καθηµερινή µετακίνηση κρύβει προκλήσεις και κινδύνους, η καλλιέργεια οδικής συνείδησης από νεαρή ηλικία δεν αποτελεί απλώς γνώση, αλλά αναγκαιότητα ζωής. Ο σεβασµός στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν είναι τυπική υποχρέωση· είναι στάση ευθύνης, πολιτισµού και σεβασµού προς τον συνάνθρωπο».

Εκ µέρους του Σωµατείου “Με οδηγό την ΖΩΗ” η Βίκυ Κόλλια, τόνισε: «Με το Κέντρο Αποκατάστασης παιδιών και νέων Κρήτης ,έκλεισε ο κύκλος αυτών των παρουσιάσεων στα πλαίσια του προγράµµατος «move it now» του ∆ήµου Χανίων..Τα παιδιά κουρασµένα επέστρεψαν από το σχολείο, όµως απόλυτα συνεργάσιµα παρακολούθησαν την παρουσίαση ,συζήτησαν µαζί µας και στο τέλος συµµετείχαν µε µεγάλη προθυµία στο βιωµατικό µέρος που περιλάµβανε µηχάνηµα πρόσκρουσης και περιστηµα µε γυαλιά µέθης. Το µήνυµα ήταν σαφές και το συνειδητοποίησαν. Ήταν µεγάλη χαρά και συγκίνηση για εµάς ,τα µέλη του προεδρείου του σωµατείου µας που βρεθήκαµε µαζι τους».