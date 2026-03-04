Rambo επί γης

Με αφορµή τα όσα συµβαίνουν στο Ιράν, µερικά στοιχεία -αδιάψευστοι µάρτυρες- δίχως περαιτέρω ανάλυση!

Ο πρώτος µεγάλος πόλεµος στον οποίο οι ΗΠΑ συµµετείχαν µετά το 1945 ήταν ο Πόλεµος της Κορέας (1950-1953) µε περίπου 36.500 Αµερικανούς στρατιώτες νεκρούς και λίγους άµαχους. H Ν. Κορέα είχε απώλειες περίπου 137.000 στρατιώτες και οι Β. Κορέα και Κίνα (περίπου 800.000 στρατιώτες, και 1 µε 2 εκατ. άµαχοι). Στον Πόλεµο του Βιετνάµ (1955-1975), σκοτώθηκαν περίπου 58.000 Αµερικανοί στρατιώτες ενώ οι στρατιωτικές απώλειες των άλλων χωρών ήταν πολύ µεγαλύτερες: Βόρειο Βιετνάµ & Βιετκόνγκ περίπου 1 εκατ. στρατιώτες, Νότιο Βιετνάµ περίπου 250.000 στρατιώτες, και οι άµαχοι υπολογίζονται σε 2-3 εκατοµµύρια. Ο Πόλεµος του Κόλπου (1990–1991) µε 294 Αµερικανούς στρατιώτες νεκρούς και λίγους άµαχους. Οι µεγαλύτερες απώλειες από την πλευρά των άλλων χωρών ήταν Ιράκ: 20-35.000 στρατιώτες και χιλιάδες άµαχοι.

Κι ερχόµαστε πια µετά την 11η Σεπτεµβρίου 2001, όταν οι ΗΠΑ ξεκίνησαν τον πόλεµο στο Αφγανιστάν (2001-2021). Οι Αµερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν ήταν περίπου 2.400, οι σύµµαχοι ΝΑΤΟ περίπου 1.100 και οι άµαχοι Αφγανιστάν περίπου 45.000-50.000. Οι απώλειες των Αφγανικών δυνάµεων υπολογίζονται σε περίπου 70.000 στρατιώτες, ενώ οι Ταλιµπάν και άλλοι αντάρτες έχασαν περίπου 50.000. Στον Πόλεµο στο Ιράκ (2003-2011) οι Αµερικανοί έχασαν 4.500 στρατιώτες. Οι Ιρακινές δυνάµεις (Στρατός Σαντάµ) έχασαν περίπου 20.000, ενώ οι άµαχοι υπολογίζονται περί τους 500.000+.

Αν κάνουµε έναν υπολογισµό, συνολικά, µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο µέχρι σήµερα, οι Αµερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν σε αυτούς τους πολέµους και µεγάλες επεµβάσεις ανέρχονται σε περίπου 100.000-120.000, ενώ οι απώλειες στις άλλες χώρες που ενεπλάκησαν στους πολέµους που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ ξεπερνούν τα 8-12 εκατοµµύρια (συµπεριλαµβανοµένων στρατιωτικών και αµάχων).

Το γεγονός ότι οι νεκροί από τη µια µεριά είναι στρατιώτες ενώ από τις άλλες είναι και άµαχος πληθυσµός, οφείλεται στο ότι όλοι οι πόλεµοι διεξήχθησαν εκτός USA. ∆ιότι ως γνωστόν ο πλανήτης Γη για να αισθάνεται ασφαλής χρειάζεται ένα Rambo που… κατά το δοκούν νοιάζεται για την Ειρήνη, την ασφάλεια και τον εκδηµοκρατισµό των κακοµοίρηδων λαών!