Ράλι Χιλής: Ο Οζιέ θριάμβευσε και πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας του WRC

Ο Σεμπαστιάν Οζιέ κατέκτησε το Ράλι Χιλής και ταυτόχρονα πέρασε στην κορυφή της βαθμολογίας του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι (WRC), υπερφαλαγχίζοντας τον Βρετανό και ομόσταυλό του στην Toyota, Έλφιν Έβανς.

Με τρεις αγώνες να απομένουν για τη λήξη της σεζόν, ο 41χρονος πλησιάζει στο 9ο του πρωτάθλημα και δηλώνει έτοιμος να πιάσει τον άλλο μεγάλο Γάλλο, Σεμπαστιάν Λεμπ.

Ο Οζιέ πήρε ρυθμό από το Σάββατο, μετά από μια δύσκολη αρχή στον αγώνα. Η εμπειρία του στις γλιστερές χωμάτινες διαδρομές της Χιλής, συχνά επηρεασμένες από τη βροχή, αποδείχθηκε καθοριστική, με τον Οζιέ να τερματίζει τελικά 11 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Έβανς. Την τρίτη θέση κατέλαβε ο άλλος Γάλλος, Αντριέν Φουρμό (Hyundai).

Η νίκη αυτή αποτελεί την 66η για τον Οζιέ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, όπου αγωνίζεται από το 2008.

Αρχικά, ο Οζιέ είχε προγραμματίσει φέτος να συμμετάσχει μόνο σε επιλεγμένους αγώνες, ωστόσο από το Ράλι Φινλανδίας στις αρχές Αυγούστου αποφάσισε να αγωνιστεί σε όλους τους υπόλοιπους μέχρι και τον τελευταίο στη Σαουδική Αραβία στα τέλη Νοεμβρίου. Έχει χάσει τρεις αγώνες φέτος και έχει κερδίσει πέντε, συμπεριλαμβανομένων των δύο τελευταίων στο Παραγουάη και στη Χιλή.

Ο Έβανς, που διεκδικεί τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο, δεν μπόρεσε να αντιδράσει στην τελική αντεπίθεση του Οζιέ, ο οποίος κατέκτησε 6 από τις 7 τελευταίες ειδικές διαδρομές, συμπεριλαμβανομένης της Power Stage, που δίνει επιπλέον 5 βαθμούς στον νικητή του πρωταθλήματος. Ο Γάλλος ήταν επίσης ο ταχύτερος την Κυριακή, κερδίζοντας τους επιπλέον 5 βαθμούς του «Super Sunday».

Ο Φινλανδός δις παγκόσμιος πρωταθλητής Κάλε Ροβανπέρα (Toyota) τερμάτισε 6ος και βρίσκεται πλέον 21 βαθμούς πίσω από τον Οζιέ στο πρωτάθλημα. Ο Εσθονός Ότ Τάνακ (Hyundai) εγκατέλειψε λόγω μηχανικών προβλημάτων και έχει απομακρυνθεί πλέον 43 βαθμούς.

Ο επόμενος αγώνας είναι το Ράλι Κεντρικής Ευρώπης, που θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 19 Οκτωβρίου σε άσφαλτο.

Η βαθμολογίες στους οδηγούς και τους κατασκευαστές του WRC έχουν ως εξής:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) 224 βαθμοί

2. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) 222

3. Κάλε Ροβάνπερα (Φινλανδία/Toyota) 203

4. Οτ Τάνακ (Εσθονία/Hyundai) 181

5. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 166

6. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) 94

7. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) 86

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Toyota Gazoo Racing WRT 572 βαθμοί

2. Hyundai Shell Mobis WRT 447

3. M-Sport Ford WRT 157