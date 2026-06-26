Ράλι Ακρόπολις (1η ημέρα): Ο Νεβίλ επικεφαλής μετά το πρωινό σκέλος

Ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai προηγείται στη γενική κατάταξη του Ράλι Ακρόπολις μετά την ολοκλήρωση του πρωινού σκέλους της πρώτης ημέρας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Βέλγος κάτοχος του τίτλου των οδηγών του 2024 έχει αποκτήσει προβάδισμα 11 δευτερολέπτων έναντι του εννέα φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος στην τελευταία πρωινή ειδική («Στείρι»). Από την πλευρά του, ο Αντριάν Φουρμό, ο οποίος «έγραψε» την καλύτερη επίδοση στις πρώτες δύο σημερινές ειδικές («Βωξίτες» και «Παρνασσός») και είχε τεθεί επικεφαλής στη γενική κατάταξη, βίωσε το… σκληρό πρόσωπο του Ράλι Ακρόπολις. Και αυτό γιατί κλατάρισε το εμπρός δεξί ελαστικό του Hyundai του, καθώς πλησίασε στον τερματισμό της ειδικής «Στείρι», με αποτέλεσμα να χάσει 31.4 δευτερόλεπτα και μαζί και την πρωτοπορία στον αγώνα. Η εξέλιξη αυτή «έριξε» τον Φουρμό στην τέταρτη θέση, με τον Τζον Άρμστρονγκ με Ford να «σκαρφαλώνει» τρίτος στη γενική.