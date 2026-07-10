Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Ραγδαίες οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος υπέβαλε την παραίτησή του από την προεδρία του κόμματος, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των διαδικασιών εκλογής νέας ηγεσίας. Δεν παραιτείται ούτε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από την Βουλή.

Ανακοινώνοντας την παραίτησή του έκανε λόγο για μια απόφαση που ελήφθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τον χώρο της Κεντροαριστεράς, τονίζοντας ότι ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος «στην πιο δύσκολη χρονική στιγμή του» και δηλώνοντας περήφανος για το έργο που επιτελέστηκε τα τελευταία χρόνια.

Αναφέρθηκε ακόμη στην αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και τη δημιουργία της ΕΛΑΣ, χαρακτηρίζοντάς τη σημαντική εξέλιξη για τον προοδευτικό χώρο. Οπως είπε, από την πρώτη στιγμή υποστήριξε την ανάγκη σύγκλισης και ενότητας, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο αντιπαράθεσης.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι παρά τις πρωτοβουλίες και τις «μεγάλες υπερβάσεις», που, όπως ανέφερε, πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η ηγεσία της ΕΛΑΣ έχει απορρίψει δημόσια κάθε προοπτική συνεργασίας, αν και, όπως είπε, η κοινωνία ζητά ενότητα. Επιπλέον, αναπαράγονται απαξιωτικά σχόλια που υποτιμούν τη δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και των ανθρώπων του να συμβάλλουν θετικά στη συμπαράταξη Αριστερών και Προοδευτικών πολιτών και συλλογικοτήτων.

«Έκανα μέχρι σήμερα ό,τι ήταν δυνατόν, για να αποφευχθεί αυτό το σχίσμα στον Αριστερό κόσμο, που αφαιρεί δυνάμεις από τον στόχο της προοδευτικής διεξόδου και θέτει διλήμματα στους Προοδευτικούς πολίτες. Την ίδια ώρα, ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ναρκοθέτησαν από την πρώτη ημέρα την απόφασή μας, προσβάλλοντας τις δημοκρατικές συλλογικές διαδικασίες, αλλά και τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του κόμματος, με μόνο στόχο τους την εκλογική μας περιχαράκωση και την αμφισβήτησή μου.

Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές, που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2023.

Όλα τα παραπάνω, αμφισβητούν τους βασικούς στόχους που είχα θέσει με την εκλογή μου.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο.

Παραιτούμαι από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας», τόνισε ο κ. Φάμελλος.