“Βολές” κατά του Δήμου Αποκορώνου για θέματα της Ασή Γωνιάς

Δημήτρης Μαριδάκης
Αιχμές κατά της Δημοτικής Αρχής Αποκορώνου για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης των κτηρίων της Κοινότητας κατήγγειλαν εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης της Τοπικής Κοινότητας και του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασή Γωνιάς, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αποκορώνου τηn Τετάρτης. Παράλληλα κατήγγειλαν απειλές αλλά και άδικη μεταχείριση πάνω σε ζητήματα του χωριού.
Το θέμα έφερε στη συνεδρίαση ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης Κωνσταντίνος Γύπαρης καταγγέλλοντας τον δήμαρχο Χαράλαμπο Κουκιανάκη για μεροληπτική αντιμετώπιση των θεμάτων σε βάρος της περιοχής της Ασή Γωνιάς.
Απειλές κατά ανθρώπων του Πολιτιστικού Συλλόγου από μέρος του αρμόδιου για την περιοχή αντιδημάρχου κατήγγειλαν ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασή Γωνιάς, μέλη του Συλλόγου αλλά και ο δημοτικός σύμβουλος Κ. Γύπαρης.
Την άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης των κτηρίων του Συλλόγου ζήτησαν εκ μέρους των έτερων παρατάξεων της αντιπολίτευσης οι κ.κ. Ανδρέας Κουκλινός και Σταύρος Ζώης, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παύλος Βοτζάκης κάλεσε τη Δημοτική Αρχή εφόσον θέλει να τηρήσει το γράμμα του νόμου αυτό να το κάνει αφού ελέγξει όλες τις περιπτώσεις των κτηρίων που ηλεκτροδοτούνται χωρίς να ανήκουν στον Δήμο, τονίζοντας συγχρόνως ότι θα προκύψουν πολλές εκπλήξεις.
Από τη μεριά του, ο δήμαρχος Αποκορώνου Χ. Κουκιανάκης απαντώντας στις αιτιάσεις αφενός παρουσίασε την αλληλογραφία με αιτήματα για συναντησεις με τους ανθρώπους του Πολιτιστικού Συλλόγου που είχε διατυπώσει χωρίς όμως αποτέλεσμα κι αφετέρου υποστήριξε ότι τα επίμαχα κτήρια δεν είναι δημοτικά και δεν μπορεί -σύμφωνα με τον νόμο- να πληρώνει ο Δήμος για την ηλεκτροδότηση.
Μετά από συζήτηση σε υψηλούς τόνους ο δήμαρχος κα. Κουκιανάκης αποδέχθηκε την πρόταση του Πολιτιστικού Συλλόγου να αναλάβει ο Δήμος Αποκορώνου τις έως τώρα οικονομικές εκκρεμότητες για το ρεύμα που αφορά τα επίμαχα κτήρια και να αναλάβει στη συνέχεια ο Σύλλογος την πληρωμή των σχετικών εξόδων.

