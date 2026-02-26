menu
16.4 C
Chania
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

“Βιολάντα”: Στον ανακριτή Τρικάλων το πόρισμα του ΕΜΠ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Φωτ.: Intime

Στον ανακριτή Τρικάλων παραδόθηκε σήμερα, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, το πόρισμα της τεχνικής έρευνας που διενήργησε το Τμήμα Μεταλλειολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) στον διαβρωμένο σωλήνα που έγινε αιτία για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πόρισμα δόθηκε χθες, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στην ΔΑΕΕ, η οποία το διαβίβασε σήμερα στον ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τεχνική έρευνα του ΕΜΠ επιβεβαιώνει, ουσιαστικά, τις διαπιστώσεις των πραγματογνωμόνων για τη φθορά στον σωλήνα μεταφοράς προπανίου, που προκάλεσε την έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών της επιχείρησης, και διευκρινίζει ότι η διάβρωση δεν οφείλεται σε υλικά, αλλά σε λάθη και παραλήψεις στην εγκατάσταση.

Ειδικότερα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρεται πως ο χαλύβδινος σωλήνας που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του προπάνιου είναι μεταλλουργικά κατάλληλος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Ωστόσο, η εγκατάσταση παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλείσεις από τους κανονισμούς. Δεν είχε εξωτερική αντιδιαβρωτική επικάλυψη, (δηλαδή ειδική βαφή), ενώ παρατηρήθηκε έλλειψη συστήματος καθοδικής προστασίας, ενώ οι σωλήνες δεν ήταν εγκιβωτισμένοι σε στρώση καθαρής άμμου, εντός του εδάφους. Αυτό, όπως λένε οι ειδικοί, σημαίνει ότι έπρεπε να υπάρχει σύστημα που να κρατάει σταθερό τον σωλήνα εντός του εδάφους και να μην επηρεάζεται σε περίπτωση μεγάλου βάρους στην επιφάνεια.

Όλες αυτές οι ελλείψεις ήταν υπεύθυνες για την άμεση επαφή του σωλήνα με το χώμα, που βοήθησε στην ηλεκτροχημική διάβρωσή του και τη δημιουργία οπών, από τις οποίες διέρρευσε το προπάνιο.

Συνεπώς, σύμφωνα με το πόρισμα, υπήρξε ανεπαρκής αντιδιαβρωτικός σχεδιασμός και μη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων τεχνικών προτύπων για υπόγειους αγωγούς μεταφοράς αερίων καυσίμων.

Το πόρισμα αναφέρεται και σε άλλες σοβαρές κακοτεχνίες, που στην προκειμένη περίπτωση δεν συμμετείχαν στη διαρροή και την έκρηξη, ωστόσο είναι πολύ σοβαρές για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, σημειώνεται ότι η μεταλλική σύνδεση των σωλήνων ήταν βιδωτή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαρροή, ενώ το σωστό είναι η σύνδεση να γίνεται με συγκολλητές ενώσεις.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum