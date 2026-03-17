“Θηλειά στον λαιμό” τα καύσιμα για τα τουριστικά λεωφορεία

Παρασκευάς Περάκης
Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης, οι οποίοι εκπέμπουν «σήμα κινδύνου» προς την κυβέρνηση και τους τοπικούς βουλευτές, λίγο πριν από την έναρξη της νέας τουριστικής περιόδου.

Με δύο κατεπείγουσες επιστολές του, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου, εξαιτίας της εκρηκτικής και ανεξέλεγκτης αύξησης στις τιμές των καυσίμων.

Όπως επισημαίνεται στις επιστολές προς τα συναρμόδια Υπουργεία και τους βουλευτές του νησιού, οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις και η ένταση στη Μέση Ανατολή (ειδικότερα με τις εξελίξεις γύρω από το Ιράν) έχουν εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Η κατάσταση αυτή έχει άμεσο και δραματικό αντίκτυπο στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο αποτελεί το βασικότερο λειτουργικό κόστος για τα τουριστικά λεωφορεία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, σύμφωνα με τους επαγγελματίες, είναι ότι η πλειονότητα των συμβάσεων μεταφοράς με τα τουριστικά γραφεία έχει κλειστεί εδώ και πολλούς μήνες.

Οι τιμές αυτές είναι δεσμευτικές και δεν επιδέχονται αναπροσαρμογή κατά τη διάρκεια της τουριστικής σεζόν. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων αναγκάζονται να απορροφήσουν εξ ολοκλήρου το τεράστιο και απρόβλεπτο επιπλέον κόστος, γεγονός που δημιουργεί ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου τονίζουν ότι τα τουριστικά λεωφορεία αποτελούν κρίσιμο και αναπόσπαστο κρίκο στην αλυσίδα του ελληνικού τουρισμού, ειδικά στην Κρήτη, όπου καθημερινά μεταφέρουν χιλιάδες επισκέπτες, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία αεροδρομίων, λιμανιών, ξενοδοχείων και ολόκληρων τουριστικών προορισμών. Εάν δεν υπάρξει άμεση στήριξη, οι συνέπειες ενδέχεται να είναι μη αναστρέψιμες, απειλώντας την ομαλή λειτουργία όλης της τουριστικής δραστηριότητας.

ΤΙ ΖΗΤΟΥΝ

Ο Σύνδεσμος, δια του Προέδρου του Ευστράτιου Μαγκουσάκη και του Γενικού Γραμματέα Γεώργιου Τρυπιδάκη, απευθύνει έκκληση στα Υπουργεία (Υποδομών & Μεταφορών, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Τουρισμού και Περιβάλλοντος) διεκδικώντας άμεσα μέτρα για τη σωτηρία του κλάδου. Συγκεκριμένα ζητούν:

  1. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο κίνησης.
  2. Θέσπιση μηχανισμού επιστροφής μέρους του κόστους των καυσίμων για τις επιχειρήσεις των τουριστικών μεταφορών.
  3. Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά καυσίμων, προκειμένου να αποτραπούν ενδεχόμενα φαινόμενα αισχροκέρδειας.
  4. Λήψη στοχευμένων μέτρων στήριξης για τον κλάδο, ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα της τουριστικής οικονομίας.

Οι επαγγελματίες καταλήγουν προειδοποιώντας ότι η στήριξή τους δεν είναι απλώς ένα στενό επαγγελματικό ζήτημα, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως διεθνούς τουριστικού προορισμού.

 

