“Σύνορα” στο θέατρο Κυδωνία: Τελευταία παράσταση με ανοιχτή συζήτηση

1 από 2

Ως κλείσιμο ενός επιτυχημένου κύκλου 25 παραστάσεων του έργου ΣΥΝΟΡΑ που ήδη έγιναν στο θέατρο Κυδωνία, η Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ διοργανώνει μία ακόμα παράσταση του έργου, την τελευταία στα Χανιά, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 7.30 μ.μ..

Mετά το τέλος της παράστασης, θα ακολουθήσει συζήτηση πάνω στα κρίσιμα θέματα που θίγει το έργο, μεταξύ: Ηλία Μαλεβίτη, συγγραφέα, Ρόδη Λοχαΐτη, ιστορικό, και Άγγελο Αλαφρό, συγγραφέα.

Την συζήτηση θα διευθύνει ο σκηνοθέτης Μιχάλης Βιρβιδάκης.

Στην σχετική ανακοίνωση, υπενθυμίζεται ότι η παράσταση ξεκίνησε να παίζεται στις 12 Δεκεμβρίου 2025 στο θέατρο Κυδωνία συγκεντρώνοντας το έντονο ενδιαφέρον πλήθος κόσμου που εκφράστηκε επαινετικά τόσο για το έργο όσο και για την παράσταση.

Η συζήτηση θα είναι ανοιχτή και θα ξεκινήσει στις 9.30 μ.μ.

Το συγκινητικό έργο του Χ. Νέιλορ, “ΣΥΝΟΡΑ” διερευνά την έννοια των “συνόρων” – φυσικά και μεταφορικά – και τις ιστορίες που πλέκονται στην διακεκαυμένη αυτή περιοχή των ορίων, στη σύγχρονή μας εποχή. Και είναι ενδεικτικό της ποιότητας της γραφής του ότι τα σύνορα τα συναντάμε με πολλές έννοιες: μπορεί να αφορούν σε μια βάρκα με Σύριους μετανάστες που βουλιάζει στο Αιγαίο, όμως μπορεί και να αφορούν στην συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη και να διερευνούν την λεπτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο τι είναι ηθικά επιτρεπτό στην εποχή μας και τι καταδικαστέο.

Ο Νέιλορ κατέχει την τέχνη να δραματοποιεί την σύγχρονη Ιστορία και να μας την παρουσιάζει πάνω στη σκηνή με έναν στοχαστικό τρόπο που καμιά σχέση δεν έχει με τα ρεπορτάζ των καθημερινών ειδήσεων. Εδώ, ακολουθεί μια αφηγηματική γραμμή που ξεκινάει λίγο πιο πριν από την 11η Σεπτεμβρίου, περνά από την σπαρασσόμενη Συρία του Άσαντ και του ISIS για να καταλήξει σε μια βάρκα που θαλασσοπνίγεται στο Αιγαίο – μια ευθεία γραμμή που φωτίζει από την μέσα πλευρά τις αλληλουχίες των ιστορικών γεγονότων και αποκαλύπτει αλήθειες που δύσκολα ομολογούνται.

Έργο με δύο πρόσωπα, ένας φωτορεπόρτερ που καθιερώνεται διεθνώς χάρη σε μια φωτογραφία του Οσάμα Μπιν Λάντεν που βγάζει στην αρχή της καριέρας του, σε μια ανυποψίαστη εποχή, πριν από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, και μια νεαρή κοπέλα, ακτιβίστρια ζωγράφος από τη Συρία, Ανώνυμη (γιατί «μόνο οι ισχυροί έχουν ονόματα»), έγκυος σε μια βάρκα γεμάτη πρόσφυγες που προσπαθεί να διασχίσει το Αιγαίο.

Το έργο ανεβαίνει σε μετάφραση Δημήτρη Κιούση, σκηνοθεσία και αισθητική της παράστασης Μιχάλη Βιρβιδάκη, συνθέσεις ήχων Δημήτρη Ιατρόπουλου και χειρισμό φωτισμού και ήχων από τον Κυριάκο Τσάνα. Βοηθοί σκηνοθέτη οι Julie Tahan και η Δήμητρα Καψαλάκη.

Τους ρόλους ερμηνεύουν οι: Μαρίνα Πανηγυράκη (Ανώνυμη Σύρια) και Δημήτρης Κιοστεράκης (Σεμπάστιαν).

Η παράσταση συνοδεύεται από πρόγραμμα-βιβλίο με τη μετάφραση του έργου, τη διανομή, εισαγωγικά και πληροφοριακά κείμενα σχετικά με το έργο και φωτογραφίες από την παράσταση.

Η παράσταση «ΣΥΝΟΡΑ» του Χένρι Νέιλορ πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

“ΣΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

https://www.ticketservices.gr/event/synora-tou-henry-naylor/

Περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνία, στο τηλέφωνο 28210 92395.