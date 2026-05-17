“Σάρωσαν” τα Χανιώτικα ελαιόλαδα στον Παγκρήτιο Διαγωνισμό

Με έντονη χανιώτικη παρουσία στις βραβεύσεις ολοκληρώθηκε στο Ηράκλειο ο 12ος Παγκρήτιος Διαγωνισμός Ελαιολάδου, που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης.

Τα βραβεία που πήραν τα Χανιά

Κατηγορία Επιχείρηση / Προϊόν Διάκριση Συμβατική καλλιέργεια MINOS – Ρενιέρης ΙΚΕ Χρυσό Συμβατική καλλιέργεια Elea ROKKA – Yiannarakis Olive Estate Χρυσό Συμβατική καλλιέργεια Terra Creta Platinum 0,3 Τιμητική διάκριση Συμβατική καλλιέργεια NUMBER 3 EVOO – EDIA Δασκαλάκης Τιμητική διάκριση ΠΟΠ / ΠΓΕ Renieris Estate Πλατινένιο ΠΟΠ / ΠΓΕ ENTELIA Private Reserve Polyphenol Rich Χρυσό ΠΟΠ / ΠΓΕ Terra Creta ΠΓΕ Κρήτη Τιμητική διάκριση ΠΟΠ / ΠΓΕ Terra Creta Grand Cru ΠΓΕ Χανιά Κρήτης Τιμητική διάκριση ΠΟΠ / ΠΓΕ ENTELIA Single Variety Koroneiki Τιμητική διάκριση ΠΟΠ / ΠΓΕ Melissakis Olive Mill PGI Kriti Τιμητική διάκριση Βιολογική καλλιέργεια Terra Creta Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Πλατινένιο Βιολογική καλλιέργεια PAMAKO Μονοποικιλιακό Χρυσό Βιολογική καλλιέργεια ENTELIA ORGANIC Χρυσό Βιολογική καλλιέργεια PAMAKO Χαρμάνι Τιμητική διάκριση Βιολογική καλλιέργεια Oreino Marakas Τιμητική διάκριση Best of Chania Terra Creta Βιολογικό Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Best of Chania Καινοτομία – Ελαιοσυσκευασία Pamako Βραβείο Κρητικής Καινοτομίας Καινοτομία – Ελαιοεστίαση Biolea Βραβείο Κρητικής Καινοτομίας Καινοτομία – Ελαιοεστίαση Minoa Palace Βραβείο Κρητικής Καινοτομίας

1 από 6 Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία σήμερα Κυριακή στο Aquila Atlantis Hotel στο Ηράκλειο, από την Περιφέρεια Κρήτης και την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κρήτης.

Η διοργάνωση επιβεβαίωσε τον σημαντικό της ρόλο στην ανάδειξη της ποιότητας και της υψηλής αξίας του κρητικού ελαιολάδου, συγκεντρώνοντας παραγωγούς, επιστήμονες, επαγγελματίες και εκπροσώπους φορέων.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, δίνοντας το στίγμα της διοργάνωσης, υπογράμμισε τη σημαντική προσπάθεια που έχει καταβληθεί τα τελευταία 12 χρόνια για την ανάδειξη της ποιότητας του ελαιολάδου στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ο Σταύρος Αρναουτάκης χαρακτήρισε ως κορυφαία κατάκτηση την έγκριση του κρητικού ελαιολάδου ως προϊόντος γεωγραφικής ένδειξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρθηκε στον αγώνα επτά ετών που απαιτήθηκε για αυτή την εξέλιξη, ευχαριστώντας θερμά τον Νίκο Μπουνάκη για την πολυετή, αφιλοκερδή συμβολή του στο εγχείρημα.

Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης προς τους παραγωγούς για το κρίσιμο ζήτημα της δακοκτονίας, καθιστώντας σαφές ότι η Περιφέρεια δεν θα διστάσει να προχωρήσει στην προμήθεια των απαραίτητων φαρμάκων, ανεξαρτήτως προσωπικού κόστους ή καταλογισμών. «Θα το κάνουμε, το λέω δημόσια, και όπου θέλουν ας καταλογίσουν τα χρήματα», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως μοναδικός στόχος είναι η προστασία της παραγωγής και των αγροτών. Αναφερόμενος στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τόνισε την ανάγκη να διαχωριστεί από το Ταμείο Συνοχής και ζήτησε τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όσων πραγματικά παράγουν. Τέλος, υπενθύμισε πως στις 21 Μαΐου κορυφώνονται οι δράσεις για την ανάδειξη της Κρήτης ως Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Σταύρος Τζεδάκης εστίασε στην ανάγκη τυποποίησης του προϊόντος, προκειμένου να αποκτήσει προστιθέμενη αξία. Υπογράμμισε τις προκλήσεις της φετινής χρονιάς και έθεσε τους άξονες διεκδίκησης της Περιφέρειας: ενίσχυση της ελαιοκαλλιέργειας στις άμεσες ενισχύσεις, συγκροτημένη στρατηγική προώθησης και θωράκιση του κρητικού ελαιολάδου απέναντι σε διεθνείς συμφωνίες τύπου Mercosur. «Δεν αρκεί μόνο να προωθούμε το προϊόν για το οποίο ο παραγωγός κάνει τόσο μεγάλο αγώνα ώστε να βγει ποιοτικό. Πρέπει ταυτόχρονα να ξέρουμε και πώς θα το προστατεύσουμε», ανέφερε ο Σταύρος Τζεδάκης.

Η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης, Ειρήνη Χουδετσανάκησημείωσε ότι το κρητικό ελαιόλαδο αποτελεί τον απόλυτο πρεσβευτή της Κρήτης σε όλο τον κόσμο. Υπογράμμισε ότι ο διαγωνισμός είναι ένας θεσμός που αναδεικνύει την ταυτότητα της Κρήτης και τη βαθιά σχέση του τόπου με την ελιά , επισημαίνοντας την αυξημένη σημασία της διοργάνωσης ενόψει της πορείας του νησιού ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026.

Η διαγωνιστική διαδικασία και οι βραβεύσεις

Τα δείγματα που διαγωνίστηκαν έφτασαν περίπου τα 100 και προέρχονταν κυρίως από την ποικιλία Κορωνέικη, καθώς και από την ποικιλία Τσουνάτη, blends τοπικών ποικιλιών (Θρουμπολιά/Χονδρολιά, Κορωνέικη/Αγριελιά κ.ά.). Αξιολογήθηκαν στο Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης Ελαιολάδου Κρήτης Α.Σ.Ρ. από εξειδικευμένη κριτική επιτροπή διαπιστευμένων δοκιμαστών. Επικεφαλής του panel ήταν η Έφη Χριστοπούλου, με την Ελευθερία Γερμανάκη να έχει την ευθύνη του διαγωνισμού ως panel supervisor.

Στην τελετή απονεμήθηκαν βραβεία σε συμβατικά, βιολογικά και ΠΟΠ/ΠΓΕ ελαιόλαδα. Επιπλέον, ξεχώρισαν οι διακρίσεις “Best of Νομός” (Best of Chania, Rethymno, Heraklio, Lassithi) για τα καλύτερα ελαιόλαδα ανά γεωγραφική ενότητα. Βραβεύτηκαν επίσης επιχειρήσεις στον τομέα της Καινοτομίας, με εστίαση στους πυλώνες του Ελαιοτουρισμού, της Εστίασης και της Συσκευασίας.