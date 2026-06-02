“Πυρά” κατά Νετανιάχου μετά το ξέσπασμα Τραμπ για τον Λίβανο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται πυρά τόσο από συμμάχους όσο και από αντιπάλους, επειδή δεν τήρησε τις απειλές του να βομβαρδίσει θέσεις της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, ως αποτέλεσμα της έντονης πίεσης που άσκησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Οπως μεταδίδει το news247, ο Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα το πρωί (1/6) ότι διέταξε τον στρατό να βομβαρδίσει στόχους στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σε αντίποινα για τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση στην αποδυναμωμένη εκεχειρία μεταξύ των δύο πλευρών που ανακοινώθηκε από τον Τραμπ τον Απρίλιο.

Αλλά μετά από μια τηλεφωνική κλήση μεταξύ του Τραμπ και του Νετανιάχου τη Δευτέρα το βράδυ, κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ -εν μέσω ξεσπάσματος- δήλωσε ότι απαίτησε από το Ισραήλ να εγκαταλείψει τα σχέδια για μια «μεγάλη επιδρομή», ο ισραηλινός στρατός δεν υλοποίησε τις απειλές του Νετανιάχου.