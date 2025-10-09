menu
22.3 C
Chania
Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

“Πράσινο” φως για νέο αξονικό τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

«Πράσινο» φως δόθηκε για νέο αξονικό τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, με απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ύψους 744.000 ευρώ.

Η πίστωση, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου αξονικού τομογράφου 128 τομών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η έγκριση αυτή επιτρέπει στο νοσοκομείο να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για την απόκτηση του νέου εξοπλισμού, καλύπτοντας ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και ενισχύοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ο νέος αξονικός τομογράφος αναμένεται να προσφέρει ταχύτερη διενέργεια εξετάσεων υψηλής ποιότητας, με μικρότερη δόση ακτινοβολίας, ακριβέστερη τρισδιάστατη απεικόνιση και δυνατότητα για σύγχρονες εφαρμογές, όπως αξονική στεφανιογραφία, αγγειογραφία εγκεφάλου και μελέτη αιμάτωσης σε εγκεφαλικά επεισόδια. Η εγκατάστασή του θα συνοδευτεί από τις απαραίτητες παρεμβάσεις στις υποδομές, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία.

Ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε σχετικά: «Η χρηματοδότηση για τον νέο αξονικό τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα του νοσοκομείου, το οποίο στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή. Σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ιδρύματος, την 7η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας, καταφέραμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία και να δρομολογήσουμε λύση σε μια πραγματική ανάγκη του ιδρύματος. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, μέσα από συνεργασία και συνεννόηση, για να ενισχύουμε καθημερινά τις υπηρεσίες του νοσοκομείου προς τους πολίτες του Ρεθύμνου».

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum