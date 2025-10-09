“Πράσινο” φως για νέο αξονικό τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου

«Πράσινο» φως δόθηκε για νέο αξονικό τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, με απόφαση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία εγκρίθηκε πίστωση ύψους 744.000 ευρώ.

Η πίστωση, σύμφωνα με τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ενός σύγχρονου αξονικού τομογράφου 128 τομών στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η έγκριση αυτή επιτρέπει στο νοσοκομείο να προχωρήσει άμεσα τις διαδικασίες για την απόκτηση του νέου εξοπλισμού, καλύπτοντας ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και ενισχύοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στους πολίτες.

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ο νέος αξονικός τομογράφος αναμένεται να προσφέρει ταχύτερη διενέργεια εξετάσεων υψηλής ποιότητας, με μικρότερη δόση ακτινοβολίας, ακριβέστερη τρισδιάστατη απεικόνιση και δυνατότητα για σύγχρονες εφαρμογές, όπως αξονική στεφανιογραφία, αγγειογραφία εγκεφάλου και μελέτη αιμάτωσης σε εγκεφαλικά επεισόδια. Η εγκατάστασή του θα συνοδευτεί από τις απαραίτητες παρεμβάσεις στις υποδομές, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή λειτουργία.

Ο υπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης δήλωσε σχετικά: «Η χρηματοδότηση για τον νέο αξονικό τομογράφο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου ανταποκρίνεται σε ένα αίτημα του νοσοκομείου, το οποίο στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή. Σε συνεργασία με τη Διοίκηση του ιδρύματος, την 7η ΥΠΕ και το υπουργείο Υγείας, καταφέραμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία και να δρομολογήσουμε λύση σε μια πραγματική ανάγκη του ιδρύματος. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, μέσα από συνεργασία και συνεννόηση, για να ενισχύουμε καθημερινά τις υπηρεσίες του νοσοκομείου προς τους πολίτες του Ρεθύμνου».