Αθλητικά

“Περίπατος” της Κ15 Ε.Π.Σ. Χανίων – Δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με ευρύ σκορ

Γιώργος Δρακάκης
Γιώργος Δρακάκης
0

Παρά τις απουσίες λόγω ιώσεων η ομάδα της ΕΠΣ Χανίων Κ15 δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει ξανά με ευρύ σκορ χθες στο “Ελ. Πατακάκης” με αντίπαλο την ΕΠΣ Ρεθύμνου. Τελικό σκορ 7-0 στο γήπεδο των Μουρνιών και τα γκολ για τις κορασίδες των γηπεδούχων σημείωσαν οι Κατοίκου (12’, 49’, 53’), Κοκαλά (20’), Ασβεστά (59’), Μουτσάνι (70’) και Αντωνάκη (73’).

Διαιτητής: Κρικέλης (Βράγκου – Μπαταγκιώνη), Χανίων
ΕΠΣ Χανίων (Κυριάκος Γρηγοράκης): Δασκαλάκη Κ., Ζουριδάκη Β., Κονταράκη Κ., Τσολακίδη Δ., Κοντογεωργοπούλου Στ., Κοκαλά Ν., Ασβεστά Δ. (αρχ.), Κατοίκου Δ., Μαλτέζου Μ., Σολανάκη Ν., Παπαντωνάκη Ελ..
Επαιξαν και οι: Φραγκάκη Αγ., Αντωνάκη Ευφρ., Μουτσάνι Αλ., Σταθοπούλου Λ.
ΕΠΣ Ρεθύμνου: Φουρναράκη, Βογιατζιδάκη, Περκέκι, Κριτσιώτη (αρχ.), Κοσσέ, Τσιλεδάκη, Κασιμάτη, Λαζοπούλου, Κουτελιδάκη, Πανταλάκη, Τουχασίδη. Επαιξαν και οι Μπουλούκου, Γαυγιωτάκη.

Βαθμολογία (3 αγώνες)
Ηράκλειο* 9-1 6
Χανιά 14-4 6
Ρέθυμνο 2-20 0
Επόμενη 5η αγωνιστική (4/3)
• Ρέθυμνο – Ηράκλειο
Ρεπό: Χανιά
ΕΥΚΟΛΑ 6-0

Ο ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ
Στον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 21ης αγωνιστικής στην Α’ κατηγορία ο Μινώταυρος νίκησε με 6-0 την Παλαιόχωρα στις Μουρνιές και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας με ένα αγώνα περισσότερο.

Τα στοιχεία του παιχνιδιού:
Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης” 21η αγωνιστική
• Μινώταυρος – Παλαιόχωρα 6-0
Γκολ: 10’ Ψαράκης, 33’ Σεληνιωτάκης, 51’, 56’ Μαρτσάκης, 54’ Κουκάκης, 84’ Πολέντας.
Διαιτητής: Νταμαδάκης (Μπαντά – Βαλεντάκης)
Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Καλοριζικάκης, Καυκαλάς, Νταγκουνάκης (46′ Πατεράκης), Καράκης, Μπακογιάννης, Σεληνιωτάκης, Ανδρουλάκης (54′ Πατελάκης), Μποτωνάκης, Κουκάκης (58′ Γκιόκα), Μαρτσάκης (58′ Περδικάκης), Ψαράκης (58′ Πολέντας)
Παλαιόχωρα (Τάκης Λαζαρίδης): Κόλα, Κοσμάς (69′ Κουφάκης Αθ.), Θεοδωράκης, Κουφάκης Π. (54′ Τζατζάνης), Αγγελάκης (75′ Τατσιώνας), Φοϊλέτα, Μανουσάκης, Μπαμπούλιας (75′ Κοβάτσι), Γρηγορομιχελάκης, Λιτσαρδάκης, Κεσίδης (54′ Λιάλης)
Βαθμολογία (20 αγώνες)
Πλατανιάς 45-9 51
Πανακρωτηριακός 61-20 50
Μινώταυρος+ 66-17 49
ΑΕ Κυδωνίας 48-11 48
Αρης Σ. 39-17 38
Ν. Κισσαμικός 41-25 31
Κρ. Αστέρας 32-37 31
Αμιλλα 34-44 25
Ιωνία 2000 33-38 24
Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 29-35 20
Ιδομενέας 24-48 19
Ηρακλής Ν. 21-43 18
Σπάθα 15-37 16
Παλαιόχωρα+ 25-57 16
Ηφαιστος 23-53 14
Απόλλων (-1) 15-60 8

