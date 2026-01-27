menu
“Ορίζοντας”: Αγώνας αλληλεγγύης από τον Μιχάλη Χρυσοχεράκη – Στόχος η αγορά δεξαμενής φύλαξης μοσχευμάτων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Μιχάλης Χρυσοχεράκης ολοκλήρωσε με επιτυχία τον Αγώνα New York City Marathon, μετατρέποντας μια προσωπική πρόκληση σε μια συλλογική πράξη προσφοράς.

Οπως ανακοινώθηκε από τον Σύλλογο “Ορίζοντας”, μέσα από τη συμμετοχή του Μιχάλη Χρυσοχεράκη «και την έμπρακτη στήριξη δεκάδων ανθρώπων, επιχειρήσεων, συλλόγων και ομάδων, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.000 ευρώ για την ενίσχυση του στόχου αγοράς δεξαμενής φύλαξης μοσχευμάτων για την Αιματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κρήτης.

Η δεξαμενή φύλαξης αποτελεί ζωτικής σημασίας εξοπλισμό για τη σωστή συλλογή και ασφαλή διατήρηση μοσχευμάτων, ενισχύοντας ουσιαστικά τη δυνατότητα πραγματοποίησης αυτόλογων μεταμοσχεύσεων σε ασθενείς με λέμφωμα, πολλαπλούν μυέλωμα και άλλες αιματολογικές κακοήθειες. Πρόκειται για μια υποδομή που δεν αφορά απλώς ένα μηχάνημα, αλλά χρόνο, ποιότητα και ελπίδα ζωής για εκατοντάδες ασθενείς.

Η προσπάθεια αυτή δεν σταματά εδώ.
Με επόμενες προγραμματισμένες δράσεις και νέα εγχειρήματα, ο σκοπός συνεχίζεται. Παράλληλα, όποιος το επιθυμεί μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει οικονομικά τον σκοπό, συμβάλλοντας σε ένα έργο που κάνει πραγματική διαφορά.

Μπορείς κι ΕΣΥ να γίνεις μέρος της προσπάθειας αυτής!
Κατάθεση Δωρεάς σε τραπεζικό Λογαριασμό:
Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR94 0172 7580 0057 5802 3813 023
(Όνομα Δικαιούχου: Σύλλογος Εθελοντικής Προσφοράς & Στήριξης «Ορίζοντας»)».

