“Οι γυναίκες λένε ΟΧΙ στη βία” – Δημιουργία Ασφαλών Σημείων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

Στο πλαίσιο του έργου «Οι Γυναίκες λένε ΟΧΙ στη Βία – STOP VIOLENCE PROJECT», ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου (UWAH), σε συνεργασία με το Immortaliting με έδρα την Αθήνα, υλοποιούν μια σειρά δράσεων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Μινώα – Πεδιάδας «οι δράσεις ξεκίνησαν από την Αθήνα και συνεχίστηκαν στην Κρήτη, με επισκέψεις σε γειτονιές του Ηρακλείου αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές του Νομού, με στόχο την ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών, τη διανομή ενημερωτικού υλικού που παρέχει οδηγίες προς τις γυναίκες που είναι επιζώσες βίας, αλλά και συμβουλών σε όσους γνωρίζουν θύματα, ώστε να ξέρουν πώς να σταθούν δίπλα τους. Παράλληλα, διανέμονται ειδικά αυτοκόλλητα με τηλέφωνα της γραμμής SOS και QR code που οδηγεί σε περισσότερες πληροφορίες και διαθέσιμες υπηρεσίες στήριξης.

Μέρος των δράσεων αποτελεί και η διαμόρφωση των Ασφαλών Σημείων. Εκεί, πολίτες και προσωπικό υπηρεσιών ή καταστημάτων εκπαιδεύονται στην πρώτη επαφή με γυναίκες που έχουν υποστεί βία και στην ορθή παραπομπή τους στους αρμόδιους φορείς.
Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε κοινή δράση ενημέρωσης με το Δήμο Μινώα Πεδιάδας και τις κοινωνικές υπηρεσίες του και διαμορφώθηκαν τα πρώτα ασφαλή σημεία στις υπηρεσίες του Δήμου, στο Αρκαλοχώρι και το Καστέλλι, προσφέροντας ένα ακόμη δίχτυ προστασίας για τις γυναίκες της περιοχής.

«Η βία κατά των γυναικών δεν έχει καμία θέση στις κοινωνίες μας και με δράσεις όπως αυτή και επίκεντρο τη δημιουργία ασφαλών σημείων στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, στέλνουμε το μήνυμα ότι οι γυναίκες; που δοκιμάζονται με αυτό τον τρόπο, δεν είναι μόνες, ούτε αβοήθητες. Όλοι μαζί πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ώστε να σπάσει ο κύκλος της σιωπής και να διαμορφωθεί μια κοινωνία με σεβασμό, ισότητα και ασφάλεια για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου είναι διαθέσιμος σε 24ωρη βάση για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 801.11.16000, 2810242121 & 6974301011( & sms)
*Το έργο STOP VIOLENCE PROJECT υλοποιείται από τον Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Union of Women Association και το Immortaliting, στο πλαίσιο του προγράμματος PREVENT, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Ίδρυμα Μποδοσάκη (Bodossaki Foundation) και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ, με συνολικό ποσό επιχορήγησης €2,3 εκ»

 

