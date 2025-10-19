“Οι δρόμοι του Φεγγαριού”: Συνέντευξη με τους Μπ. Λιονάκη και Δ. Ντρουμπογιάννη

Φεγγάρι… το χιλιοτραγουδισµένο. Έλληνες δηµιουργοί έχουν αποτυπώσει µε εµβληµατικά έργα την ιδιαίτερα µυσταγωγική ατµόσφαιρα του φεγγαριού και των συµβολισµών του στην µουσική και ποιητική τέχνη.

Την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον µαγικό κόσµο του φεγγαριού µέσα από έναν µοναδικό συνδυασµό λέξεων και ζωντανής µουσικής θα έχουν όσοι παραβρεθούν στην συναυλία «Οι δρόµοι του Φεγγαριού», που θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 20 Οκτωβρίου στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” στις 20:30 µε ελεύθερη είσοδο.

Η Μπέλα Λιονάκη στο ακορντεόν και ο ∆ηµήτρης Ντρουµπογιάννης στο πιάνο, θα παρουσιάσουν ένα µουσικοθεατρικό οδοιπορικό µε µουσικές και τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δηµιουργών.

Για την ιδιαίτερη αυτή συναυλία, η κα Λιονάκη και ο κ. Ντρουµπογιάννης µίλησαν στις «∆ιαδροµές».

«Οι δρόµοι του Φεγγαριού». Τι θα περιλαµβάνει η µουσική παράσταση;

“Οι δρόµοι του φεγγαριού” είναι ο γενικός τίτλος που δώσαµε στο µουσικοθεατρικό οδοιπορικό που θα παρουσιάσουµε την ∆ευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 στο θέατρο “Μίκης Θεοδωράκης” στις 20:30 µε είσοδο ελεύθερη.

Μουσικές και τραγούδια σπουδαίων Ελλήνων δηµιουργών, που αποτύπωσαν µε εµβληµατικά έργα την ιδιαίτερα µυσταγωγική ατµόσφαιρα του φεγγαριού και των συµβολισµών του στην µουσική τέχνη.

Εξαρχής, ήταν επιθυµία µας να κινηθούµε διαφορετικά και να µην είναι αυστηρά µια συναυλία εξ ολοκλήρου αφιερωµένη στο τραγούδι. Εµπλουτίσαµε λοιπόν, το συναυλιακο µας υλικό, µε διάφορες ορχηστρικές-οργανικες συνθέσεις που θα χαράξουν το περίγραµµα µιας υποβλητικής νυχτερινής ατµόσφαιρας, ώστε στη συνέχεια να ξεδιπλωθούν τα τραγούδια.

Παράλληλα, θέλοντας να χρησιµοποιήσουµε ένα µεγάλο εύρος της πολυµεσικής φύσης της τέχνης της µουσικής (πέρα από το τραγούδι και τις ορχηστρικές-οργανικές συνθέσεις) θα παρεµβαίνει και θα τονίζει, µε προσεκτικά επιλεγµένες εναρµονίσεις, την νυχτερινή αυτή ατµόσφαιρα, ένα φωνητικό σύνολο το οποίο αποτελείται από τους Νέλλη Κουκουτσάκη, Γιασεµί Κουρκουνάκη, Κωνσταντίνα Ρουκουνάκη, Ηρώ Σκουλούδη, Σοφία Στριλιγκά υπό την διδασκαλία και την διεύθυνση της Μπέλας Λιονάκη.

Όσον αφορά το µέρος του Λόγου, έχουµε συµπεριλάβει ποιήµατα και κείµενα από συγγραφείς και ποιητές που άφησαν τεράστιο αποτύπωµα στην τέχνη όπως Φ. Γκ. Λόρκα, Γ. Ρίτσος, Τ. Λειβαδίτης και άλλοι.

Στην ερµηνεία των τραγουδιών και στην αφήγηση των κειµένων θα είναι η Άννα-Μαρία Κορακάκη και ο Αιµίλιος Καλογερής.

Πως αποφασίσατε την πραγµατοποίηση µίας παράστασης µε θέµα το “φεγγάρι”;

Σε κάθε µας συναυλία προσπαθούµε να δώσουµε µια ακόµα κατεύθυνση στην θεµατολογία που διαλέγουµε.

Θέµατα που καταπιαστήκαµε ή που θέλουµε να αναλύσουµε, τα εµπλουτίζουµε κάθε φορά µε ένα στοιχείο ή µια διάσταση που δεν έτυχε να έχουµε αγγίξει έως τότε.

Αφετηρία, αυτή την φορά, ήταν η διάσταση του χρόνου, µε τον τρόπο που ασχολήθηκε µαζί της ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, στην ποιητική του συλλογή “Τέταρτη διάσταση”.

∆εν θέλαµε να δώσουµε κάποιο βάρος στην βιολογική διάσταση του περάσµατος του χρόνου.

Θέλαµε να επικεντρωθούµε σε µια περιπλάνηση, µέσα από µουσικά έργα, στον χρονικό παρονοµαστή της διάρκειας µιας συναυλίας.

Να εµβαθύνουµε στο πως ερχόµαστε αντιµέτωποι, ατοµικά αλλά και συλλογικά, µε τις έννοιες της φθοράς, της νοσταλγίας, της ανάµνησης, το φάσµα του φύλου και του έρωτα και κυρίως πως στέκεται ο άνθρωπος, µε τις εµπειρίες του, αλλά και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, απέναντι στον Ιστορικό χρόνο.

Η αφορµή του φεγγαριού µας έδωσε τον χώρο για να ξεδιπλώσουµε, στην δοµή της συναυλίας αυτής, την θεατρικότητα κάποιων συµβολισµών.

Όπως το φως από το φεγγάρι ή µια λάµπα που διαπερνά ένα σκηνικό σκοτεινό, έτσι και µουσικοί, τραγουδιστές, φωνητικό σύνολο θέλουν να µοιραστούν τα συναισθήµατα και τις σκέψεις των έργων που θα ερµηνεύονται επί σκηνής. Στρέφονται προς έναν βουβό ακροατή, στο πρόσωπο του κοινού, που ακούει αλλά δεν εκφράζεται.

Τι συµβολίζει για εσάς ως καλλιτέχνες το “φεγγάρι”;

Η απάντηση σε αυτή την ερώτησή δεν µπορεί να είναι µοναδική και σίγουρα θα αλλάζει σε κάθε εποχή της ζωής ενός καλλιτέχνη.Το φεγγάρι ως σύµβολο έχει µια διττή παρουσία.

Την περιήγηση σε µια νυχτερινή ατµόσφαιρα µεταφορικά αλλά και το ότι το φεγγάρι δεν είναι αυτόφωτο.

Το φεγγάρι δεν έχει το δικό του φως, αντανακλά το φως του ήλιου. Αυτό που λαµβάνουµε εµείς ως σεληνόφως είναι στην πραγµατικότητα µια µετουσίωση του αρχικού νοήµατος.

Είναι από τις κορυφαίες στιγµές που η φύση γίνεται η ίδια καλλιτέχνις, καθώς η τέχνη στον πυρήνα της είναι µετουσίωση, µεταφορά, αντιστοιχία του πραγµατικού, απτού, υλικού κόσµου.

Ακριβώς όπως µετουσιώνει το φεγγάρι το φως του ήλιου σε σεληνόφως.

Σχεδιάζετε κάποια παράσταση ενόψει των Χριστουγέννων;

Στις 21 ∆εκεµβρίου στην κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων του Κ. Α. Μ θα παρουσιάσουµε έργα που θα τα συνδέει η θεµατική των Χριστουγέννων. Έργα ορχηστρικά από κλασική µουσική, soundtrack ταινιών, εµβληµατικά κοµµάτια του jazz ρεπερτορίου καθώς και δικές µας διασκευές.

Θα επενδύσουµε κάποιες στιγµές της συναυλίας µε ποιήµατα και κείµενα που θα εµπλουτίζουν την µατιά µας, αναφορικά µε το γιορτινό κλίµα.

Με τις επιλογές αυτές θέλουµε να δώσουµε έναν τόνο όχι µόνο εορταστικό, αλλά να τονίσουµε πως οι εορτασµοί κάθε είδους, πόσο µάλλον τα Χριστούγεννα, δεν λειτουργούν ως διάλειµµα από την καθηµερινότητα αλλά την επανεκτιµούν.

Σίγουρα είναι µια γιορτή όπου έχει να κάνει και µε µια διάθεση αποτίµησης, µιας και βρισκόµαστε στις τελευταίες µέρες του έτους. Είναι η εποχή που η νοσταλγία αναδύεται και κυριαρχεί, βρίσκει χαραµάδες εκείνες τις µέρες και µας κατακλύζει.

Πρέπει όµως να στοχεύουµε πιο µακριά από το εφήµερο και την καθιερωµένη “ρετροσπεκτίβα” της νοσταλγίας.

Πέρα από το εµπορικό γιορτινό κλίµα µε τα έντονα φώτα και τους µαξιµαλιστικούς στολισµούς, υπάρχει και η πτυχή της ενδοσκόπησης, της αναµέτρησης µε τον εαυτό µας, µε τον κόσµο.

∆υστυχώς, η πεζότητα της καθηµερινότητας συνεχίζεται και στις γιορτές και πρέπει να αντιλαµβανόµαστε την ζωή σαν µια ολότητα και όχι ως τεµαχισµένες εµπειρίες.

Με το υλικό που έχουµε επιλέξει, την εναλλαγή των διαφορετικών ρυθµών, στυλ και εποχών, θα τονίσουµε την διαχρονική ζεστασιά των γιορτών, την ανθρωπιά των ηµερών σχολιάζοντας παράλληλα την συναισθηµατική µας σύνδεση µε την περίοδο των Χριστουγέννων, µέσα από µουσικές, στίχους και κείµενα.