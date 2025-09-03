“O Κύδων”: Ξεκινάει τμήμα Τριάθλου

Τμήμα Τριάθλου για παιδιά από 7 ετών ξεκινάει την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, όπως γνωστοποίησε ο Αθλητικός & Ναυταθλητικός Όμιλος Χανίων “O Κύδων”.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, «το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σε εβδομαδιαία βάση:

2 προπονήσεις Στίβου (Τετάρτη 17:00-18:00 και Σάββατο 10:00-11:00 στο Εθνικό Στάδιο Χανίων).

2 προπονήσεις Κολύμβησης (Τρίτη και Πέμπτη 16:00-17:00 στους Αγίους Αποστόλους).

2 προπονήσεις Ποδηλασίας (Δευτέρα και Παρασκευή 15:30-17:00 με εκκίνηση τον Κλαδισό).

Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν τις προπονήσεις που εξυπηρετούν τα ωράρια των παιδιών τους.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την Ποδηλασία να διαθέτουν ποδήλατο και κράνος και να ξέρουν ισορροπία. Για την κολύμβηση απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν να επιπλέουν στο νερό.

Από Δευτέρα 27/8/2025 μπορείτε να επικοινωνείτε για εγγραφές και πληροφορίες στα τηλέφωνα:

694 727 6605 – Χριστίνα Βρεττού, Προπονήτρια Ποδηλασίας

693 753 9449 – Χρήστος Κιούπης, Προπονητής Κολύμβησης

694 908 8034 – Λάμπρος Φραντζεσκάκης, Προπονητής Στίβου».