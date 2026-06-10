“Μπετόν” ο Αποκόρωνας απέναντι στους πυλώνες – Λόγος για «περίεργα αντανακλαστικά»

Αραγές παραμένει το “μέτωπο” στον Αποκόρωνα απέναντι στα σχέδια για πυλώνες υψηλής τάσης στις μαδάρες, με την αντιπολίτευση να τονίζει ότι είναι «καθολική, ομόφωνη και αρραγής η ενότητα όλων των Αποκορωνιωτών». Στο ίδιο μήκος κύματος ο δήμαρχος Χαράλαμπος Κουκιανάκης, διαμηνύει: «Η κοινωνία του Αποκόρωνα είναι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ενωμένη».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναλυτικά ο δήμαρχος αναφέρει: « Η Φωνή του Αποκόρωνα Επιμένει: Δεν Ζητάμε Άδεια να Αγαπάμε τον Τόπο μας.

Διαβάζουμε ξανά τα ίδια και τα ίδια. Χωρίς κανένα νέο στοιχείο. Χωρίς καμία νέα πρόταση. Χωρίς καμία απάντηση στα ερωτήματα που εδώ και μήνες θέτει η κοινωνία του Αποκόρωνα.

Και αναρωτιέται ο απλός κόσμος: γιατί τόση επιμονή; Ποιον εξυπηρετεί τελικά η επανάληψη των ίδιων επιχειρημάτων, όταν η ουσία των ερωτημάτων παραμένει αναπάντητη;

Εμείς δεν είμαστε απέναντι στην ανάπτυξη. Δεν είμαστε απέναντι στην πρόοδο. Είμαστε απέναντι στη λογική ότι κάποιοι αποφασίζουν για τον τόπο μας χωρίς τον τόπο μας.

Γιατί για εμάς ο Αποκόρωνας είναι τα χωριά μας, τα σπίτια μας, τα χωράφια μας. Είναι ο κόπος των γονιών και των παππούδων μας.

Κάποιοι βλέπουν μόνο καλώδια, πυλώνες και ανεμογεννήτριες. Εμείς βλέπουμε τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας.

Την ίδια στιγμή, προκαλεί ερωτήματα η προσπάθεια ορισμένων να εμφανίσουν μια κοινωνία διχασμένη, όταν η πραγματικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη. Η κοινωνία του Αποκόρωνα είναι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε ενωμένη.

Και πραγματικά αναρωτιέται κανείς: γιατί τόσος ζήλος; Τι εξυπηρετεί αυτή η επιμονή καλλιέργειας εντυπώσεων και τεχνητών διαχωρισμών; Εμείς δεν θα το επιτρέψουμε και δεν θα κάνουμε το χατίρι σε κανέναν να σπείρει διχόνοια στον τόπο μας.

Η φωνή του Αποκόρωνα είναι μία και είναι καθαρή: να ακουστεί ο τόπος. Και δεν ζητάμε άδεια να αγαπάμε ή να υπερασπιζόμαστε τον Αποκόρωνα. Είναι καθήκον μας απέναντι στο παρελθόν και στο μέλλον του.

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ

Σε ανακοίνωσή της η παράταξη «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα» με επικεφαλής τον Ανδρέα Κουκλινό, κάνει λόγο για «περίεργα αντανακλαστικά» , διαπιστώνοντας πως «ξαφνικά επιστρατεύονται εσπευσμένα “προφορικές γνώμες” για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα» απέναντι στην τεκμηριωμένη επιστημονική έκθεση του Μετσόβιου Πολυτεχνείου που ανάδειξε τους κινδύνους των σχεδίων του ΑΔΜΗΕ, προτάσσοντας τη βιώσιμη οικονομικά λύση της υπογειοποίησης.

Αναλυτικά η παράταξη Κουκλινού αναφέρει:

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε απόψεις ερευνητικών ιδρυμάτων προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Χανίων – Δαμάστα, η δημοτική παράταξη «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα» επιθυμεί να αποσαφηνίσει την πραγματική διάσταση των δεδομένων, με γνώμονα την έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση των συνδημοτών μας.

Τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τις τοποθετήσεις αξιότιμων καθηγητών δεν αποτελούν νέα δεδομένα, καθώς είχαν ήδη ακουστεί και συζητηθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η Περιφέρεια έπραξε άριστα που αναζήτησε τις γνώμες αυτές, καθώς μέσα από τη διαδικασία αυτή αναδείχθηκε το τεράστιο έλλειμμα τεχνικής τεκμηρίωσης εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ. Ακριβώς επειδή διαπιστώθηκε ότι η περίπτωση της υπογειοποίησης δεν είχε μελετηθεί σοβαρά, η Επιτροπή Περιβάλλοντοςέκρινε ορθά και δεν γνωμοδότησε θετικά για το έργο. Οι απόψεις αυτές παρέμειναν σε επίπεδο προσωπικών γνωμών, αφού κανένα ίδρυμα δεν κατέθεσε επίσημη, υπογεγραμμένη τεχνική μελέτη εναλλακτικών λύσεων.

Στον αντίποδα των γενικών γνωμοδοτήσεων οι οποίες προφανώς, θα διέφεραν αν είχαν ζητηθεί απόψεις και από άλλους ακαδημαϊκούς, ο Δήμος Αποκόρωνα κινείται με μια συγκεκριμένη, ολοκληρωμένη και υπογεγραμμένη τεχνική έκθεση. Τη μελέτη αυτή συνέταξε μια ομάδα οκτώ (8) κορυφαίων Καθηγητών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), με τον καθένα να εισφέρει αποκλειστικά πάνω στο εξειδικευμένο επιστημονικό του πεδίο (στατικά, ηλεκτρολογικά, περιβαλλοντικά).

Η εργασία των καθηγητών του κορυφαίου Πολυτεχνείου της χώρας στερείται οποιασδήποτε πολιτικής σκοπιμότητας, καθοδηγείται αποκλειστικά από το ακαδημαϊκό τους κύρος και τα διεθνή τεχνικά δεδομένα. Η μελέτη αυτή αποδεικνύει ότι η υπογειοποίηση της γραμμής είναι τεχνικά εφικτή και αποτελεί τη μοναδική ορθολογική λύση για την προστασία του φυσικού κάλλους, της δημόσιας υγείας και των περιουσιών των πολιτών.

Αν αναρωτιέται κανείς γιατί βλέπουμε ξαφνικά να επιστρατεύονται εσπευσμένα «προφορικές γνώμες» για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, η απάντηση είναι απλή: Η καθολική, ομόφωνη και αρραγής ενότητα όλων των Αποκορωνιωτών έχει θορυβήσει όσους πίστευαν ότι το έργο θα περνούσε χωρίς αντιδράσεις.Αυτά τα «περίεργα» επικοινωνιακά ανακλαστικά εμφανίζονται ακριβώς επειδή ο Αποκόρωνας δεν είναι διασπασμένος· μιλάει με μία φωνή, δεν υποχωρεί και είναι ο μόνος Δήμος που έχει θωρακιστεί με μια αδιαμφισβήτητη επιστημονική μελέτη. Όταν μια ολόκληρη κοινωνία στέκεται ενωμένη σαν μια γροθιά απέναντι στην υποβάθμιση του τόπου της, η αλήθεια δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από αποσπασματικές απόψεις.

Ως υπεύθυνη παράταξη, αλλά και ως σύνολο της τοπικής κοινωνίας, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι σεβόμαστε απόλυτα τους θεσμούς και το Κράτος Δικαίου. Η προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έγινε επειδή πιστεύουμε βαθιά στην ελληνική Δικαιοσύνη και στις νόμιμες διαδικασίες. Δεν επιδιώκουμε τυφλές συγκρούσεις, ούτε πολιτικά τεχνάσματα. Προσερχόμαστε στο ανώτατο δικαστήριο με απόλυτο σεβασμό, έχοντας ως μοναδικό οδηγό τη νομιμότητα και ως σύμμαχο την επιστημονική αλήθεια των καθηγητών του ΕΜΠ, έτοιμοι να δεχτούμε την τελική του κρίση.

Η στάση της παράταξής μας και συνολικά του Αποκόρωνα είναι πράξη ευθύνης απέναντι στις επόμενες γενιές. Με αυτή την ακλόνητη βάση, με πίστη στη Δικαιοσύνη και με την κοινωνία μας ενωμένη, προχωράμε θεσμικά στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η δικαίωση είναι ο μόνος δρόμος.

Τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Αλλάζουμε τον Αποκόρωνα»

Ανδρέας Κουκλινός – Επικεφαλής μείζονος αντιπολίτευσης, Ελένη Καντεράκη

Πέτρος Μπενάκης, Γεώργιος Ξηρουχάκης, Αθηνά Ορφανουδάκη».