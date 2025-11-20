menu
Αθλητικά

“Kick for Hope” στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Αλικαρνασσού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., το Δημοτικό Στάδιο Νέας Αλικαρνασσού (Γήπεδο Ηροδότου) μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης του αθλητισμού, της προσφοράς και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Όπως αναφέρει αναλυτικότερα η σχετική ανακοίνωση:

«Πέντε κοινωνικές δομές του Νομού Ηρακλείου, με την πρωτοβουλία του Λευτέρη Αυγενάκη, πρ. Υπουργού – Βουλευτή Ν. Ηρακλείου και του Σπύρου Κουλκουδίνα, Βουλευτή Ν. Πιερίας – Συντονιστή της ποδοσφαιρικής ομάδας των Βουλευτών, διοργανώνουν το φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό τουρνουά «Kick for Hope – powered by AEGEAN», το οποίο τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων.
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ενίσχυση 5 φορέων που καθημερινά στηρίζουν ανθρώπους σε ανάγκη, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει καταλύτης αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.
Οι κοινωνικές δομές που στηρίζονται:
Σύνδεσμος Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου Προστατεύει κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά και προάγει την ισότητα των φύλων. IBAN: GR9606900200000000114783001 (Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων)
Αλληλεγγύη – Εταιρία Alzheimer Ηρακλείου Κρήτης Προσφέρει στήριξη σε ηλικιωμένους και άτομα με άνοια, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. IBAN: GR3608700030000000000937540 (Credia Bank)
Ηλιαχτίδα – Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία Στέκεται δίπλα σε παιδιά με νεοπλασία και στις οικογένειές τους. IBAN: GR8301727530005753007961088 (Τράπεζα Πειραιώς)
Παιδικά Χωριά SOS Παρέχουν οικογένεια, φροντίδα και προοπτική σε παιδιά χωρίς γονική μέριμνα. IBAN: GR6901101040000010448022763 (Εθνική Τράπεζα)
Ζωοδόχος Πηγή – Κέντρο Ειδικών Παιδιών Υποστηρίζει παιδιά με νοητική υστέρηση μέσα από εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη. IBAN: GR4601600940000000180012869 (Credia Bank)

Οι ομάδες που συμμετέχουν:
Ποδοσφαιρική Ομάδα Βουλευτών
Ομάδα ΕΣΗΕΑ & ΠΣΑΕ ΜΜΕ
Παλαίμαχοι Ποδοσφαιριστές Ηρακλείου
Αυτοδιοικητικοί Ν. Ηρακλείου
Μήνυμα του Λευτέρη Αυγενάκη:
«Το ποδόσφαιρο ενώνει. Είναι δύναμη ψυχής και μέσο κοινωνικής προσφοράς. Με το “Kick for Hope” δείχνουμε έμπρακτα πως μέσα από το παιχνίδι μπορούμε να στηρίξουμε ζωές, να προσφέρουμε ελπίδα και να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας και ανθρωπιάς. Σας καλώ όλους να δώσουμε μαζί το “παρών”, να στηρίξουμε αυτές τις δομές και να στείλουμε όλοι μαζί ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας.
Η διοργάνωση
Το “Kick for Hope – powered by AEGEAN” αποτελεί μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τον αθλητισμό με την κοινωνική ευαισθησία. Η συμμετοχή και η παρουσία του κοινού θα αποτελέσει πολύτιμη στήριξη, δίνοντας δύναμη και συνέχεια σε όσους προσφέρουν καθημερινά στον συνάνθρωπο».

