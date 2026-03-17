“Η παρέλαση” της Λούλας Αναγνωστάκη στο θέατρο “Βλησίδης”

Θεατρική παράσταση: “Η παρέλαση” (της Λούλας Αναγνωστάκη) θα παιχτεί στις 24, 25 και 26 Απριλίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Βλησίδη στα Χανιά.

Η Παρέλαση της Λούλας Αναγνωστάκη είναι ένα από τα πιο ποιητικά και υπαινικτικά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Δύο αδέλφια ζουν απομονωμένα σε ένα δωμάτιο, παρακολουθώντας τον κόσμο να περνά έξω από το παράθυρό τους. Ανάμεσα στο παιχνίδι, τη φαντασία και την αγωνία, προσπαθούν να κατανοήσουν μια πραγματικότητα που αλλάζει. Η «παρέλαση» που συμβαίνει έξω γίνεται σταδιακά σύμβολο ενός αβέβαιου μέλλοντος Τι γίνεται όταν ο πόλεμος βρίσκεται έξω , στο παράθυρο σου;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Κείμενο: Λούλα Αναγνωστάκη, Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Λιονάκης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Σωκράτης Παρασκευάς Ερμηνεύουν: Μανώλης Πίτερης – Κλωθάκης Χριστιάνα Κατσιμπράκη

Σκηνικά – Κοστούμια: LIONART

Μουσική Διδασκαλία: Πάνος Κορογιαννάκης Μουσική: Μαριτίνα Κατσιμπράκη, Γιάννης Κατσιμπράκης Φωτογραφία: Θέκλα Λαζάρου

Video Art: Γιώργος Μπελεσιώτης, Μαρίνα Δ. Γκαβέα Φωτισμοί: Κατερίνα Παπανδρέου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Κυβέλη Κουκουδάκη Παραγωγή: LION ART PRODUCTIONS

Τιμές Εισιτηρίων:

Κανονικό 15€ | Μειωμένο 12€ (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ)