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Κυριακή, 5 Ιουλίου, 2026
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“Η Αλβανία δεν πωλείται” – Νέα, μαζική κινητοποίηση στα Τίρανα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες Σάββατο στα Τίρανα στη μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαδήλωση του κινήματος διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου ανέγερσης τουριστικών καταλυμάτων που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η χθεσινή, 35η διαδήλωση ήταν η μεγαλύτερη από τότε που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις στα τέλη Μαΐου κατά των σχεδίων ανέγερσης ενός πολυτελούς ξενοδοχείου το οποίο συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Αμερικανού προέδρου, και τον σύζυγό της Τζάρεντ Κούσνερ σε μια προστατευόμενη περιοχή του Ζβέρνετς, στη νοτιοδυτική Αλβανία.

Η αντίθεση στα σχέδια αυτά έχει συμπυκνώσει την οργή των διαδηλωτών για τη διαφθορά στην Αλβανία, ενώ ζητούν και την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα.

«Αυτό που ξεκίνησε ως η ‘Επανάσταση των Ροζ Φλαμίνγκο’ έχει μετατραπεί σε ευρεία λαϊκή δυσαρέσκεια», σχολίασε στο AFP η διαδηλώτρια Αλκέτα Αντέμι. «Η απουσία διαφάνειας, η αλαζονεία – αρκετά! Ο πρωθυπουργός πρέπει να φύγει», πρόσθεσε.

Η κινητοποίηση έχει ονομαστεί «Επανάσταση των Ροζ Φλαμίνγκο», μια αναφορά στα πουλιά αυτά που ζουν στην προστατευόμενη περιοχή όπου σχεδιάζεται η κατασκευή του τουριστικού συγκροτήματος.

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι αυτό το πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα, το κόστος του οποίου εκτιμάται στα 4,6 δισεκ. δολάρια και πρόκειται να ανεγερθεί σε προστατευόμενη περιοχή στην Αδριατική, θέτει σε κίνδυνο το περιβάλλον και μια γειτονική λιμνοθάλασσα απαραίτητη για τη μετανάστευση των πτηνών.

Από την πλευρά τους οι επενδυτές ελπίζουν να μετατρέψουν το ακατοίκητο νησί Σαζάν, παλιά μυστική κομμουνιστική στρατιωτική βάση, σε πολυτελή τουριστικό προορισμό.

Το σχέδιο προκαλεί ήδη από το 2024, όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, έντονες αντιδράσεις. Το πιο πρόσφατο κύμα κινητοποιήσεων ξέσπασε μετά την εμφάνιση στα τέλη Μαΐου περίφραξης με συρματόπλεγμα και εκσκαφέων στις κοντινές παραλίες.

 

«Η Αλβανία δεν πωλείται»

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται καθημερινά στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα, και δύο φορές αυτή την εβδομάδα μεγάλες ομάδες διαδηλωτών συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο για να προσπαθήσουν να αντιμετωπίσουν βουλευτές και να εμποδίσουν την πρόσβαση στο κτίριο, ιδίως την Πέμπτη.

Εκατοντάδες διαδηλωτές έσπασαν τον κλοιό ασφαλείας της αστυνομίας, η οποία τους απώθησε, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις και να γίνουν πολλές συλλήψεις. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να διαλύσει το πλήθος, ενώ κάποιοι διαδηλωτές πέταξαν αυγά, πέτρες και άλλα αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων της τάξης.

Δεκαπέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν και 25 διαδηλωτές συνελήφθησαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το Albanian Helsinki Comittee (AHC), μια οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξέφρασε χθες Σάββατο «την ανησυχία της για την κλιμάκωση της κατάστασης». «Η ατομική βία δεν μπορεί να δικαιολογήσει την δυσανάλογη χρήση ισχύος», εκτίμησε, καταγγέλλοντας τη χρήση δακρυγόνων χωρίς προειδοποίηση, γκλομπ και χτυπημάτων από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης εναντίον διαδηλωτών και ζητώντας ταχεία και ανεξάρτητη έρευνα.

Τα βίαια αυτά επεισόδια έρχονται σε αντίθεση με τον κυρίως ειρηνικό χαρακτήρα των συγκεντρώσεων που πραγματοποιούνται από την αρχή του κινήματος με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων.

«Απελευθερώστε τα παιδιά», φώναζαν χθες το βράδυ διαδηλωτές αναφερόμενοι στους 19 διαδηλωτές που εξακολουθούν να κρατούνται σε αστυνομικό τμήμα στα Τίρανα. Κάποιοι κρατούσαν πανό τα οποία έγραφαν «Η Αλβανία δεν πωλείται» και «Καταργείστε τον νόμο για τις προστατευόμενες περιοχές», τη νομοθεσία δηλαδή που επέτρεψε στην κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες για την ανέγερση των τουριστικών καταλυμάτων.

Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν τεράστια ροζ φλαμίνγκο καθώς κατευθύνονταν προς την έδρα της κυβέρνησης, στην κεντρική λεωφόρο των Τιράνων. Μια ομάδα κρατούσε μια μεγάλη τσιμεντένια τούρτα, αναφορά στα 62α γενέθλια του πρωθυπουργού Ράμα τα οποία γιόρταζε χθες.

Μεταξύ των διαδηλωτών είναι και Αλβανοί που ζουν στο εξωτερικό, ανάμεσά τους και η Τζέκου Σένα η οποία επέστρεψε από τον Καναδά και δήλωσε στο AFP: «Δεν είμαστε κατά των ξένων επενδύσεων, είμαστε υπέρ της αξιοπρέπειας, του σεβασμού και της διαφάνειας, και κατά του ισχύοντος μοντέλου που βλάπτει το δημόσιο συμφέρον».

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