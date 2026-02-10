menu
13.3 C
Chania
Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

“Γερνάει” ο εκπαιδευτικός πληθυσμός, χαμηλές οι συντάξεις – Αναφορές σε εσπερίδα στα Χανιά

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

“Γερνάει” επικίνδυνα ο εκπαιδευτικός πληθυσμός καθώς όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πάρουν σύνταξη λόγω πολύ χαμηλών αποδοχών.

Αυτό μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εσπερίδα που πραγματοποίησαν η ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το παράρτημα Χανίων της “Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών” το απόγευμα της Τρίτης στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

«Δεκάδες χιλιάδες θα είναι οι συνάδελφοι που θα μείνουν μέχρι τα βαθιά γεράματα στην εργασία. Συνάδελφοι που έπιασαν δουλειά, μονιμοποιήθηκαν στα 40, δεν παίρνουν επικουρικά και αν βγουν σε σύνταξη στην 25ετία θα παίρνουν συντάξεις 700- 800 ευρώ» σημείωσε στην εισήγηση του ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης κ. Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος επιστημονικός σύμβουλος της “Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών” (ΠΕΣΕΚ), καλώντας τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους να δώσουν αγώνα για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις.

«Κανείς δεν θα τη βολέψει μόνος του, πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί» τόνισε, υπογραμμίζοντας πως με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην οικονομία αυτή τη στιγμή τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum