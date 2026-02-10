“Γερνάει” ο εκπαιδευτικός πληθυσμός, χαμηλές οι συντάξεις – Αναφορές σε εσπερίδα στα Χανιά

“Γερνάει” επικίνδυνα ο εκπαιδευτικός πληθυσμός καθώς όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να πάρουν σύνταξη λόγω πολύ χαμηλών αποδοχών.

Αυτό μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εσπερίδα που πραγματοποίησαν η ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το παράρτημα Χανίων της “Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών” το απόγευμα της Τρίτης στο Εργατικό Κέντρο Χανίων.

«Δεκάδες χιλιάδες θα είναι οι συνάδελφοι που θα μείνουν μέχρι τα βαθιά γεράματα στην εργασία. Συνάδελφοι που έπιασαν δουλειά, μονιμοποιήθηκαν στα 40, δεν παίρνουν επικουρικά και αν βγουν σε σύνταξη στην 25ετία θα παίρνουν συντάξεις 700- 800 ευρώ» σημείωσε στην εισήγηση του ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης κ. Δημήτρης Παναγιωτακόπουλος επιστημονικός σύμβουλος της “Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών” (ΠΕΣΕΚ), καλώντας τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους να δώσουν αγώνα για αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις.

«Κανείς δεν θα τη βολέψει μόνος του, πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί» τόνισε, υπογραμμίζοντας πως με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην οικονομία αυτή τη στιγμή τίποτα δεν είναι εξασφαλισμένο.