Διεθνή

“Ενιαία” απάντηση της ΕΕ στους νέους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ ζητά το Παρίσι

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Απέναντι στους νέους δασμούς που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε όλον τον κόσμο, η Γαλλία επιδιώκει να δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μια «ενιαία» απάντηση, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικού Εμπορίου Νικολά Φορισιέρ.

Όπως μεταδίδε στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σε μήνυμά του προς το Γαλλικό Πρακτορείο, ο υπουργός ανέφερε ότι «είναι αναγκαία μια ενιαία προσέγγιση εκ μέρους της ΕΕ».

Ο Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή ένα διάταγμα, που θα τεθεί σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου για περίοδο 150 ημερών, με το οποίο επιβάλει έναν «παγκόσμιο» δασμό ύψους 10%. Με νέα παρέμβασή του σήμερα, ανακοίνωσε ότι αυξάνει αυτόν τον δασμό στο 15%.

Οι ελάχιστες εξαιρέσεις αυτού του δασμού αφορούν τα φαρμακευτικά προϊόντα και τις εισαγωγές που καλύπτονται από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά.

Μιλώντας στην εφημερίδα Financial Times ο Γάλλος υπουργός τάχθηκε υπέρ της επιβολής αντίμετρων από την ΕΕ.

Η Γαλλία και οι εταίροι της στην Ένωση αναλύουν σε αυτό το στάδιο τις επιπτώσεις από την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, το οποίο έκρινε παράνομους τους «ανταποδοτικούς» δασμούς που επέβαλε πέρυσι ο Τραμπ θεωρώντας ότι ο πρόεδρος υπερέβη τις εξουσίες του.

«Είμαστε σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη, ώστε να προχωρήσουμε στην ανάλυση (της απόφασης) και να εκτιμήσουμε τις συνέπειες», είπε ο Φορισιέρ.

