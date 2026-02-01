“Έχοντες εσάς ως υποστηρικτάς, δε φοβάμαι τίποτε” τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης προς τους Άρχοντες του Πατριαρχείου

“Εγώ, προσωπικώς, έχοντας εσάς ως υποστηρικτάς, δεν έχω να φοβηθώ τίποτε” ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σχολιάζοντας δήλωση της Αδελφότητας των Αρχόντων του Οικουμενικού Θρόνου, με την οποία καταδικάζουν, ως “αήθεις επιθέσεις”, “ύβρεις” και “ψευδή” τα όσα αναφέρονται σε βάρος του κ. Βαρθολομαίου στην ανακοίνωση της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ /ΜΠΕ, η Αδελφότητα Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Πατριαρχείου “Παναγία η Παμμακάριστος” στο ετήσιο δείπνο της, ανέγνωσε το κοινό ανακοινωθέν της, ενώπιον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και υψηλών προσκεκλημένων, σημειώνοντας, ότι η ανακοίνωση της ρωσικής υπηρεσίας “στοχοποιεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θέτοντας σε κίνδυνο, με τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούνται, ακόμη και την ίδια του την ασφάλεια”. Κάλεσαν, δε, όλες τις χριστιανικές Ορθόδοξες Εκκλησίες και Ομολογίες και τους οικουμενικούς οργανισμούς να “καταγγείλουν αυτές τις τακτικές, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και την κατασυκοφάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη, από πολιτικά, ή εκκλησιαστικά κέντρα, τα οποία, με το λόγο και τη συμπεριφορά τους αποδεικνύουν ότι δεν αναγνωρίζουν ούτε ιερό, ούτε όσιο”. “Τιμούμε την δογματική και κανονική παράδοση της Εκκλησίας την οποία φυλάσσει ανυστάκτως ο Οικουμενικός Θρόνος της Κωνσταντινούπολης” αναφέρεται στην ανακοίνωση.

“‘Αφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσιν, ευχόμεθα Παναγιώτατε, είπε, υποδεχόμενος τον κ. Βαρθολομαίο, ο πρόεδρος της Αδελφότητας των Αρχόντων του Πατριαρχείου, Αθανάσιος Μαρτίνος, χαρακτηρίζοντας “ανοίκειες” τις επιθέσεις σε βάρος του.

Στην κεντρική του ομιλία ο καθηγητής διεθνούς δικαίου, πρώην αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Ευάγγελος Βενιζέλος αναφέρθηκε στο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη μαρτυρία του στον κόσμο και στην πορεία του, εν μέσω διεθνών προκλήσεων.

“Έχετε το βαρύ προνόμιο να είστε παραστάτες του Οικουμενικού Θρόνου, της Μητέρας των Εκκλησιών, στις οποίες παραχωρήθηκε αυτοκεφαλεία του Πρωτοθρόνου Πατριαρχείου, της Αγίας Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας” είπε ο κ. Βενιζέλος και πρόσθεσε: “‘Αλλο η αυτοκεφαλεία, αυτή η Ορθόδοξη υπερβατική αντίληψη ότι κάθε εθνικό κράτος πρέπει να έχει και την δική του εθνική εκκλησία και άλλο ο εθνοφυλετισμός. Για την Ορθοδοξία, λοιπόν, η πρώτη και η σταθερή γεωπολιτική πρόκληση είναι η διάκριση ανάμεσα στην αυτοκεφαλεία και στον εθνοφυλετισμό. Για αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία να τονίζουμε πως ο λόγος του Πατριαρχείου εκφράζει την Ορθοδοξία της ειρήνης και της καταλλαγής, την Ορθοδοξία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της οικολογικής ευαισθησίας και προφανώς εκφράζει μία Ορθοδοξία του πολέμου της ηγεμονίας του αυταρχισμού και του ολοκληρωτισμού”.

Ο κ. Βενιζέλος μίλησε για τον υπερβατικό, αλλά ταυτόχρονα και για τον καίριο ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και την ακτινοβολία του στο σύγχρονο κόσμο.

“Οι Ορθόδοξοι χριστιανοί αποτελούν μόλις το 4% του παγκόσμιου πληθυσμού και μόλις το 12% του χριστιανικού πληθυσμού, Στον κόσμο, λοιπόν, είναι το Φανάρι το ταπεινό, το μειονοτικό, το εμπερίστατο και, ταυτόχρονα, είναι το λαμπρό, αυτό που εκπέμπει το εξ Ανατολών φως προς όλη τη Δύση. Γιατί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, του οποίου είστε άρχοντες και παραστάτες, έχει ένα βαρύ πρωτείο, το οποίο φέρει ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ως ο πρώτος των ορθοδόξων επισκόπων” ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Βενιζέλος και πρόσθεσε:

“Χωρίς το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χωρίς την Ανατολική Χριστιανική εκδοχή δεν συγκροτείται ούτε η Δυτική. ‘Αρα η καθ’ ημάς Ανατολή είναι αναπόσπαστο και θεμελιώδες καταστατικό στοιχείο της Δύσης συνολικά”.

“Η Ορθόδοξη πίστη παραμένει πηγή εμπνεύσεως και δημιουργίας σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής” ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, νωρίτερα, είχε εκφωνήσει χαιρετισμό για το ρόλο των αρχόντων, ενθυμούμενος ότι ο ίδιος είχε αναλάβει πρωτοβουλίας για τη σύσταση του κατά τις πρώτες μέρες τις Πατριαρχίας του με τη συγκρότηση της αδελφότητας “Παναγία η Παμμακάριστος”. Υπογράμμισε, ότι οι ‘Αρχοντες στέκουν αρωγοί στον θεσμό εδώ και τριάντα πέντε χρόνια, “όπως οι προκάτοχοι σας, κατά τους βυζαντινούς χρόνους, προσέφεραν πολύτιμους υπηρεσίας, μετά δε την ‘Αλωση ήταν αναντικατάστατοι υποστηρικτές του πολυδιάστατου έργου της Μεγάλης Εκκλησίας και πρόθυμοι αρωγοί στην διάσωση των οσίων και των ιερών του Γένους μας”.

Ο κ. Βαρθολομαίος θυμήθηκε, επίσης τις εξωστρεφείς ενέργειες στις οποίες προέβη, κατά τα πρώτα χρόνια της Πατριαρχικής διακονίας του, όταν άρχισε να ανοίγει προς τα έξω το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προς τον όλο τον κόσμο, αλλά ταυτόχρονα και προς την τουρκική κοινωνία, καθώς και η ζωή της ομογένειας στην Πόλη είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη ζωή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

“Ενημερώσαμε την τουρκική κοινή γνώμη για την ταυτότητα και την αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήμασταν πολύ κλειστός οργανισμός παλαιότερα, είχαμε μία φοβία, μία εφεκτικότητα…. ο ίδιος ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας διαισθάνομαι, βλέπω, ότι έχει ένα σεβασμό προς τον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με προσκαλεί σε όλες τις ετήσιες δεξιώσεις στο Προεδρικό Μέγαρο, συναντώμεθα εκτάκτως σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις και ούτω καθεξής…” ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος.

“Το Οικουμενικό μας Πατριαρχείον δεν εθεώρησε ότι η κλειστότης και η εσωστρέφεια είναι συνεπής έκφραση και εφαρμογή της παραδόσεως και του ήθους της εκκλησίας…είπε ο κ. Βαρθολομαίος, σημειώνοντας ότι οπότε και όπου αυτό συνέβη είχε αρνητικά αποτελέσματα και για την κοινωνία και για την εκκλησία και πρόσθεσε:

“Ποτέ η εκκλησία μας δεν αδιαφόρησε για τα προβλήματα, για τα θετικά και για τα αρνητικά κάθε εποχής, τας αντιφάσεις και τας προόδους του πολιτισμού και των πολιτισμών. Και σήμερον η Ορθόδοξος πίστη παραμένει πηγή εμπνεύσεως και δημιουργίας εις όλα στα πτυχάς της κοινωνικής ζωής… Η εκκλησία καλείται σε κάθε εποχή να αρθρώσει την δική της φιλάνθρωπον μαρτυρία, να προβάλλει το χριστιανικό δέον περί του ανθρώπου, να τονίσει ότι στην ύπαρξή μας υπάρχουν διαστάσεις απρόσιτοι εις την επιστημονική γνώση, να υπενθυμίσει την ηθικήν και κοινωνική ευθύνη των φορέων της πολιτικής εξουσίας και της οικονομίας.. Διακηρύξαμε, ότι τίποτε δεν δικαιολογεί την προσβολή της αξιοπρέπειας του ανθρώπινου προσώπου, ότι δυνάμεθα να ζήσουμε εις τον κόσμο χωρίς να τον καταστρέφουμε, με ειρήνη…”.

Νωρίτερα, το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισκέφθηκε την Έκθεση της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Θεσσαλονίκης, με θέμα τα πρώτα χρόνια της αδελφότητας και ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο της Γεώργιο Κωνσταντινίδη στα εκθέματα και στις ιστορικές φωτοαπεικονίσεις για τον υποστηρικτικό ρόλο της Φιλοπτώχου Αδελφότητας σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής της εποχής, στην υποστήριξη της παιδείας και της υγείας, των ενοριών, των ιεραποστόλων, της διδασκαλίας, τη συμβολή της στους εθνικούς αγώνες, κ.α.

Τον κ. Βαρθολομαίο συνόδευαν στις εκδηλώσεις ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος και οι μητροπολίτες Νεάπολεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας και Καλαμαριάς και Νέας Κρήνης Ιουστίνος, μητροπολίτες του Οικουμενικού Θρόνου, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, οι βουλευτές Δημήτρης Κούβελας και Πέτρος Παππάς, ο συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Γιάννης Παπαγεωργίου, ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου Όρους Αλκιβιάδης Στεφανής, αγιορείτες πατέρες, κ.α.