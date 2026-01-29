menu
15.4 C
Chania
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΕλλάδα
Ελλάδα

“Χτύπημα” του Λιμενικού σε διεθνές κύκλωμα κοκαΐνης – Προσδοκώμενο οικονομικό όφελος δεκάδες εκατομμύρια ευρώ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Σε μία από τις σημαντικότερες υποθέσεις καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος των τελευταίων ετών, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή κατάφερε να πλήξει διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, αποκαλύπτοντας τη διασύνδεση Ελλάδας και Λατινικής Αμερικής σε υπόθεση με τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη σύλληψη τεσσάρων ημεδαπών, φερόμενων ως μελών διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης, προχώρησαν στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών & Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, η συντονισμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2026 σε περιοχές της Αττικής και της Αλεξανδρούπολης, με τη συνδρομή των Περιφερειακών Ομάδων Δίωξης Ναρκωτικών των Κεντρικών Λιμεναρχείων Πειραιά και Αλεξανδρούπολης, καθώς και της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Σώματος.

Οι συλλήψεις έγιναν κατόπιν πολύμηνων ερευνών και εκτέλεσης ενταλμάτων που εκδόθηκαν από την ανακρίτρια του Γ’ Τμήματος Πρωτοδικείου Πειραιώς, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και για σύσταση και δράση εγκληματικής οργάνωσης. Οι συλληφθέντες είναι άνδρες ηλικίας από 52 έως 59 ετών.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2023, όταν, μετά από πληροφορίες της Υπηρεσίας Homeland Security Investigations της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.040 κιλά κοκαΐνης στο λιμάνι Γκουαγιακίλ του Εκουαδόρ. Η ναρκωτική ουσία είχε αναμειχθεί σε μορφή σκόνης με νόμιμο φορτίο ιχθυάλευρων, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός της.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης ζητήθηκε αμοιβαία δικαστική συνδρομή για την πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος και τον ρόλο της παραλήπτριας εταιρείας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις αρχές, η ανάκτηση της κοκαΐνης θα απαιτούσε εξειδικευμένες χημικές γνώσεις, στοιχείο που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό οργάνωσης του κυκλώματος, με το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος να εκτιμάται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum