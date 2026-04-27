“Χανιά χορεύουν σήμερα, κι όλη η Ελλάδα σμίγει”: Δημιουργούν ένα μεγάλο κύκλο χορού

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026, ο Σύλλογος Βορειοελλαδιτών Χανίων «Ορφέας», σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Χανίων σας προσκαλούν σε έναν μεγάλο κύκλο χορού στα Χανιά!

📍Πλατεία Κατεχάκη ( https://maps.app.goo.gl/RyLzvBTnFHyorpyr7?g_st=ic )

Ώρα εκδήλωσης: 19:00

Με τη συνοδεία ζωντανής μουσικής, θα χορέψουμε αγαπημένους παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα, τιμώντας την ημέρα!

Παράλληλα, στηρίζουμε μια σημαντική προσπάθεια, με κουμπαρά ενίσχυσης για τον μικρό Μάνο από τα Χανιά.

Συμμετέχουν οι σύλλογοι:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΒΡΑΚΟΦΟΡΩΝ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ «ΆΓΙΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ»

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ «ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ»

ΧΑΝΙΩΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΖΑΛΟΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ»