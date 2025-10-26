menu
Αθλητικά

“Χάλκινος” ο Ψαρρός στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντο

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο Αριστείδης Νικόλαος Ψαρρός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο διεθνές ταεκβοντό, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -54 κιλά του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην πόλη Γουσί της Κίνας.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών ο Ελληνας πρωταθλητής ήταν από τους νεαρότερους που αγωνίσθηκαν στην κατηγορία του και κατάφερε ν΄ανεβεί στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Η σημερινή (26/10) επιτυχία του Ψαρρού, ο οποίος είναι μέλος της προολυμπιακής ομάδας και αθλητής του ΑΣ Χαριλάου Άλκιμος, ήλθε περίπου έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο εφήβων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών, είναι η δεύτερη σημαντικότερη διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και το χάλκινο μετάλλιο του Ψαρρού, θα δώσει στον νεαρό πρωταθλητή ουσιαστική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη (σ.σ. στην Ολυμπιακή κατάταξη κατέχει την 1η θέση).

Ο Ψαρρός, άρχισε την πορεία του από τον γύρο των «64» και στα προημιτελικά επικράτησε με 2-1 του Βραζιλιάνου, Γκονσάλβες και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ (σ.σ. έχασε τον πρώτο γύρο με 8-3), αντεπιτέθηκε και νίκησε με 9-3 τον δεύτερο γύρο και με 8-2 τον τρίτο, εξασφαλίζοντας μετάλλιο.

Στα ημιτελικά έδωσε τον καλύτερό του εαυτό απέναντι στον Τούρκο, Τσάμογλου, όμως έχασε στις λεπτομέρειες την νίκη που θα τον οδηγούσε στη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη περίοδος έληξε 6-6, με τον Τούρκο όμως να έχει την υπεροχή στα σημεία και να παίρνει την νίκη, καθώς επικράτησε με 10-4 στον πρώτο γύρο.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα

