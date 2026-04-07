Πυροβολισμοί κοντά στο προξενείο του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη – Νεκροί και τραυματίες

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς κοντά στο κτίριο που στεγάζει το ισραηλινό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη την Τρίτη.

Όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΙ, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας δράστης πλησίασε με όχημα το Γενικό Προξενείο του Ισραήλ στην περιοχή Λεβέντ της Κωνσταντινούπολης και άνοιξε πυρ από απόσταση 70 μέτρων.

Πολυάριθμες αστυνομικές μονάδες έχουν αποσταλεί στην περιοχή ενώ έχουν επίσης αποκλείσει την κυκλοφορία.

Ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης δηλώνει ότι θα διεξαγάγει έρευνα για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, μεταδίδει το Reuters.