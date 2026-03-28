Πυροσβεστικό Σώμα: Προκηρύχθηκαν 24 προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε 24 προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού ειδικών καθηκόντων, προχωρά το Πυροσβεστικό Σώμα καθώς δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (27/03) η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε το ertnews, προκηρύσσονται 24 θέσεις για την κατάταξη ιδιωτών στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων κατηγορίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών, «στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος».

Η κατανομή των θέσεων στην κατηγορία Αξιωματικοί Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαμορφώνεται ως εξής:

• 2 θέσεις ειδικότητας Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων

• 3 θέσεις ειδικότητας Διαχειριστή Λειτουργικών Συστημάτων και Υποδομών ΙΤ

• 2 θέσεις ειδικότητας Προγραμματιστή εφαρμογών – Ανάπτυξη λογισμικού

• 1 θέση ειδικότητας Μηχανικού Κυβερνοασφάλειας

• 1 θέση ειδικότητας Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης

• 4 θέσεις ειδικότητας Μηχανικού Δικτύων Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών

• 2 θέσεις ειδικότητας Γεωπληροφορικής (GIS)

Η κατανομή των θέσεων στην κατηγορία χαμηλόβαθμο προσωπικό Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαμορφώνεται ως εξής:

• 2 θέσεις ειδικότητας Τεχνικού Υποδομών ΙΤ

• 3 θέσεις ειδικότητας Τεχνικού Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών

• 2 θέσεις ειδικότητας Τεχνικού Ενσύρματων Τηλεπικοινωνιών

• 2 θέσεις ειδικότητας Ειδικού Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS)

Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν στο αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

