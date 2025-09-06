Πυρκαγιά σε όχημα στο Ηράκλειο

Κατεσβέσθη πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα στην Καλλιθέα στο Ηράκλειο. Για την κατάσβεση, επιχείρησαν 4 πυροσβέστες με 1 όχημα, όπως γνωστοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα.