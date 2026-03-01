«Πυρά» Πούτιν για θάνατο Χαμενεΐ

«Κυνική δολοφονία» χαρακτηρίζει ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, εξαπολύοντας «πυρά» στις δύο χώρες.

Όπως μεταδίδει το cnn.gr, ο Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τόνισε πως ο «η κυνική δολοφονία, παραβιάζει όλους τους κανόνες της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου».

«Στη Ρωσία, ο Χαμενεΐ θα μείνει στη μνήμη ως ένας εξαιρετικός πολιτικός που συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών» δήλωσε ο Πούτιν σύμφωνα με το TASS.