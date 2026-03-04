Πυλώνες υψηλής τάσης στην καρδιά της Κρήτης

Μερικά χρόνια πριν «φύγει» για το µεγάλο ταξίδι, συνάντησα τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε ένα τραπέζι στα Χανιά. Ο οικοδεσπότης του θύµισε ότι ήµουν η υπεύθυνη του πρώτου Leader το 1990 το οποίος πρωτίστως στόχευε µέσω δράσεων στον ορεινό όγκο των Σφακίων την οικονοµική αναζωογόνηση της περιοχής. Ο Μητσοτάκης είχε ενδιαφερθεί προσωπικά για την ανάθεση του προγράµµατος στον (τότε) ΟΑ∆ΥΚ και το ήξερε αναλυτικά. Μου είπε: «Πρέπει να προστατεύσετε τα βουνά της Κρήτης, τα βουνά είναι η ψυχή της και πρέπει να συνεχίσετε τις προσπάθειες. Εκεί βρίσκεται η ζωή και το µέλλον, στα Λευκά Όρη». Εννιά χρόνια µετά τον θάνατό του, ένα δάσος 269 πυλώνων υψηλής τάσης, ύψους 35 µέτρων απειλεί ένα µεγάλο τµήµα του ορεινού όγκου της Κρήτης. Το «δάσος» αυτό είναι αποτέλεσµα της υπό εφαρµογή µελέτης του Α∆ΜΗΕ ο οποίος αρνείται πεισµατικά την υπογειοποίηση του καλωδίου επικαλούµενος το υψηλότερο κόστος.

Όµως ο Α∆ΜΗΕ (όπως και ο Χανιώτης πρόεδρός του Μ. Μανουσάκης) ψεύδεται! Η πρώτη και προφανής απόδειξη; Τα εναέρια δίκτυα όπως γνωρίζουµε είναι εκτεθειµένα σε ακραία φυσικά φαινόµενα! Σε κάθε µεγάλη κακοκαιρία πολλές περιοχές µένουν χωρίς ρεύµα λόγω καταστροφών στα καλώδια ενώ συνεργεία τρέχουν πανικόβλητα για να διορθώσουν τις ζηµιές, µε υψηλότατο κόστος. Γενικά οι ζηµιές στα υπόγεια καλώδια είναι πολύ λιγότερες όπως έχει αποδειχθεί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ένα από τα αστειότερα επιχειρήµατα που αναφέρει ο κ. Μανουσάκης είναι ότι «….Ο συντονισµός που θα απαιτηθεί για την κατασκευή της υποδοµής και εγκατάστασης των καλωδίων µεταξύ διαφορετικών φορέων υλοποίησης, αυξάνει εκθετικά τον κίνδυνο ως προς τον χρόνο και κόστος ολοκλήρωσης του έργου». (Σ.Σ. δηλαδή δεν µπορούµε να συνεργαστούµε µε άλλους φορείς).

Τα υπόγεια δίκτυα ρεύµατος δεν απειλούν την υγεία των ανθρώπων από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. Άλλωστε µε την υπογειοποίηση µειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών, οι οποίες ταλανίζουν δυστυχώς την ελληνική επικράτεια.

Ακολουθούν κάποιες πληροφορίες για την σηµασία των υπογείων καλωδίων. Τις αναφέρει ο κ. Ηρακλής Μενεγάτος, αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος δικτύου ∆Ε∆∆ΗΕ (∆ιαχειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας)!!!!! Σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισηµαίνεται ότι «η µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας συχνά γίνεται µέσω εναέριων γραµµών µεταφοράς ισχύων, που κρέµονται από πυλώνες ή στύλους κοινής ωφέλειας. Οι εναέριες γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος έχουν ειδικές επιπτώσεις για τη βιοποικιλότητα, την υγεία και το τοπίο, οι οποίες διαφέρουν σε σχέση µε τις υπόγειες γραµµές. Βέβαια το αρχικό κόστος επένδυσης για την εγκατάσταση υπόγειων καλωδίων µπορεί συχνά να είναι σηµαντικά υψηλότερο από τις εναέριες γραµµές µεταφοράς ισχύος. Και συνεχίζει: «Τα πλεονεκτήµατα των εναέριων γραµµών έναντι των υπόγειων καλωδίων είναι ότι, έως σήµερα, το κόστος της κατασκευής εναέριων γραµµών είναι σηµαντικά χαµηλότερο από την τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων και η χωρητικότητά τους µεγαλύτερη… Τα βασικά µειονεκτήµατα των εναέριων γραµµών είναι ότι καταλαµβάνουν χώρο µε αρνητικές περιβαλλοντικές παραµέτρους».

Σήµερα οι πολιτικοί επίγονοι του Μητσοτάκη, οι εκλεγµένοι εκπρόσωποι της Κρήτης πρώτου, δεύτερου βαθµού αυτοδιοίκησης και βουλευτές -µε εξαίρεση τον Παύλο Πολάκη- σιωπούν επιδεικτικά. Και επαίσχυντα… Ο ∆ήµαρχος Αποκορώνου Χαράλαµπος Κουκιανάκης (όπως προκύπτει από τα δηµοσιεύµατα των «Χ.Ν.», σηκώνει µόνος του, µε εξαιρετικά συγκροτηµένη στρατηγική το βάρος της διάσωσης µιας σηµαντικής περιοχής της Κρήτης.

Αλήθεια σκεφτόµαστε τι θα παραδώσουµε στις επόµενες γενιές; Μια κάποτε όµορφη Κρήτη µε πλαγιές και πεδιάδες γεµάτες από πυλώνες υψηλής τάσης.

«Εγώ φαντάζουµαι τον Παράδεισο ένα βουνό αψηλό και στην κορφή του ένα εκκλησάκι»

(Ν. Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο)

*H Μάγια Ε. Σπανουδάκη είναι διδάκτωρ Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης

Πολυτεχνείου Κρήτης

Σ.Σ.: Ο Α∆ΜΗΕ είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)δηλαδή τους µεγάλους πυλώνες υψηλής τάσης που συνδέουν τους σταθµούς παραγωγής. Ο ∆Ε∆∆ΗΕ είναι υπεύθυνος για το δίκτυο διανοµής, τις βλάβες και τους µετρητές.

https://www.toxrima.gr/2023/03/21/yperdiplasiasame-tis-ypogeioseis-kalodion-reymatos/

https://ypodomes.com/pos-tha-termatistoyn-oi-zimies-sta-diktya-kai-oi-diakopes-reymatos/

https://www.haniotika-nea.gr/metopo-gia-tin-prostasia-ton-voynon/

https://www.haniotika-nea.gr/kayto-the-a-oi-pylones-gia-ton-apokorona/

https://www.haniotika-nea.gr/kataggelies-koykianaki-gia-toys-pylones-ekviazei-o-a-mie/

https://www.haniotika-nea.gr/thisavros-viopikilotitas-sta-lefka-ori/

https://energypress.gr/news/admie-giati-den-einai-efikti-i-ypogeiopoiisi-tis-neas-grammis-stin-kriti