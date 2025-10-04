Πυλώνες, ανεµογεννήτριες και εµείς

«Ευθύνη έχει ο καθένας µας

για να επιβιώσει και ο πλανήτης

και ο άνθρωπος».

Ν. Καζαντζάκης- Ασκητική.

Επανέρχοµαι στο θέµα παλαιότερου άρθρου µου – Χ.Ν. 12.9. πλαισιώνοντας το µε σχετικές φωτογραφίες, µε κύριο στόχο βέβαια τον τονισµό αποφυγής της εγκατάστασης πυλώνων και ανεµογεννητριών στην Κρήτη.

Η Κρήτη είναι φυσική παράδεισος, περιβαλλοντικός θησαυρός. Και ας µην αναφερθούµε αναλυτικά σε λαογραφικό και πολιτιστικό πλούτο. Είναι στέρεο θεµέλιο και για τις µελλοντικές γενιές. Και αυτά όλα είναι φυσικά περιουσία του κρητικού και ελληνικού λαού.

Και δεν επιτρέπεται καµία οντότητα, Έλληνες ή ξένοι, εταιρείες ή µεµονωµένοι, µε την ευλογία κάποιον ή χωρίς, να υπονοµεύουν το µέλλον για τους κατοίκους, φίλους και επισκέπτες.

Λέµε ναι στην πρόοδο και θετική επιχειρηµατικότητα, αλλά όχι εις βάρος ολόκληρων πληθυσµών και γεωγραφικών ενοτήτων. Είναι σαν να κόβει κάποιος ελιές για να παράγει κάρβουνα. Εξάλλου όλοι που βλάπτονται, οικονοµικά, περιβαλλοντικά, τουριστικά, θα πρέπει να ‘χουν το δικαίωµα αποζηµίωσης από εταιρείες ή από τον εκάστοτε αδειοδότη.

Και θα µου πείτε, τώρα ξυπνήσατε; Όχι! Τώρα και δεκαετίες – συγκεκριµένα το µέλος µας Γιώργος Μακράκης 25 χρόνια- η οµάδα από τη Μηλιά στην Κίσσαµο τροφοδοτούµε γυπαετούς µε κατάλληλα υπόλοιπα ενάντια στην τραγική µείωση οικόσιτων ζώων. Η πρώτη κορυφή δίπλα στη Μηλιά -το Ψηλό Κεφάλι- 800µ.- είναι η πρώτη από τις προβλεπόµενες για ανεµογεννήτριες.

Το Ψηλό Κεφάλι τοπικά λέγεται Βιτσιλοκάθι. Οι γύπες τοπικά λέγονται Βιτσίλες. Είναι πολυάριθµες. Κρίµα που η τηλεόραση δεν προσπάθησε να απαθανατίσει το θέµα κατά την τροφοδοσία.

Θα προσπαθήσουµε να στείλουµε φωτογραφίες στα Χ.ν. Θα επιβιώσουν;

Ελπίζουµε να προλάβουµε το κακό!

Μερικοί ίσως πουν -σε λίγα πουλιά θα κολλήσουµε; Όλα ευρίσκονται σε κάποια υπαρξιακή αλληλεξάρτηση. Και εάν συνεχίσουµε έτσι σαν οδοστρωτήρες εις βάρος ανθρώπινων ή άλλων συνυπάρξεων στον πλανήτη µας- τότε αναπόφευκτα, ίσως και σχετικά σύντοµα, θάρθει και η σειρά µας.