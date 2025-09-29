Πυλώνας ∆ηµοκρατίας η ∆ηµοσιογραφία μέσα από την έρευνα και την ανάδειξη θεμάτων

Επισηµάνσεις σε διεθνές φόρουµ στην Αθήνα

Πώς µπορεί η δηµοσιογραφική έρευνα να συµβάλλει στην εµβάθυνση της δηµοκρατίας, στην ανάδειξη της αλήθειας, στη στήριξη των κοινωνιών; Μια σειρά από απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήµατα δόθηκαν στα πλαίσια του IMΕdD forum 2025, του µη κερδοσκοπικού οργανισµού που στηρίζεται από το Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος, και που έχει ως στόχο «την ενηµέρωση, κατάρτιση και στήριξη των δηµοσιογράφων προκειµένου να ενισχύσουν τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στο έργο τους».

Στο Forum, το τριήµερο 25, 26, 27 Σεπτεµβρίου συµµετείχαν εκατοντάδες δηµοσιογράφοι από όλο τον κόσµο που µπόρεσαν να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, συζητήσεις, εργαστήρια να έλθουν σε επαφή µε ιδρύµατα, οργανισµούς, δηµοσιογραφικά project.

Ανάµεσα τους και 10 δηµοσιογράφοι από µέσα ενηµέρωσης της Περιφέρειας που µετά από αίτηση τους προσκλήθηκαν από το imedD να παρακολουθήσουν τις εργασίες του.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΖΩΝΕΣ

Αµείωτο κράτησε το ενδιαφέρον των παριστάµενων το σεµινάριο του επαγγελµατία φωτογράφου και συνδηµιουργού του VΙΙ Foundation, Ron Haviv και της φωτορεπόρτερ Nicole Tung, που έχουν εργαστεί για µεγαλύτερες εφηµερίδες και τα πιο σηµαντικά ειδησεογραφικά πρακτορεία του κόσµου.

Ο R. Haviv έδωσε µια σειρά από χρήσιµες πληροφορίες για του πολεµικούς ανταποκριτές. Το θέµα της βίζας και των εγγράφων, η ανάγκη για στρατιωτική εκπαίδευση των δηµοσιογράφων προκειµένου να ξέρουν πως θα καλυφθούν και πως θα προστατευτούν, η συντήρηση του εξοπλισµού, το πως πρέπει να είναι προσεκτικοί σε ότι ανεβάζουν στα social media ώστε να µην χαθεί η εµπιστοσύνη µε το κοινό και για να µην έχουν προβλήµατα µε τις αρχές χωρών τις οποίες θα επισκεφθούν αλλά και τη σηµασία της ενσωµάτωσης του δηµοσιογράφου, φωτορεπόρτερ, καµεραµαν στις τοπικές κουλτούρες και ιδιαιτερότητες, τέθηκε από τον έµπειρο φωτογράφο.

Εµπειρίες από τα ρεπορτάζ της σε Λιβύη, Συρία και Ουκρανία µετέφερε η Nicole Tung.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε η περιγραφή του πως απήχθη ο συνάδελφος της James Foley από τον ISIS στη Συρία (που στη συνέχεια τον αποκεφάλισε) τις ηµέρες που η ίδια επρόκειτο να τον συναντήσει.

Στο ερώτηµα «τι κάνεις αν την ώρα που κάνεις ρεπορτάζ κάποιος τραυµατιστεί από σφαίρα ή βόµβα; Θα προσφέρεις βοήθεια ή θα συνεχίσεις τη δουλειά σου» ο R. Haviv απάντησε πως «αν δεν υπάρχει κανείς άλλος γύρω φυσικά και θα προσφέρω τις πρώτες βοήθειες. Αν υπάρχουν όµως ειδικοί που µπορούν να κάνουν περισσότερα θα συνεχίσω να καταγράφω».

Στη Nicole Tung τέθηκε η ερώτηση για το πως µπορούν να είναι αµερόληπτοι οι δηµοσιογράφοι που ακολουθούν πχ. τον Ουκρανικό στρατό στις µάχες στη χώρα αυτοί και να παρουσιάζουν τις ακρότητες (εκτελέσεις, βοµβαρδισµοί µε θύµατα αµάχους κα.) και των δύο πλευρών, η δηµοσιογράφος σχολίασε πως «όπως είναι φυσικό όταν είσαι ενσωµατωµένος σε ένα στρατό θα σε πάνε εκεί που θέλουν αυτοί, θα σου επιτρέψουν να δείξεις ότι θέλουν αυτοί. Αλλά είσαι υποχρεωµένος να ψάξει, να αναζητήσεις, να ερευνήσεις όλες τις πτυχές του θέµατος».

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ

Στο πλαίσιο του Forum έγινε και η εκδήλωση απονοµής βραβείων σε τρεις δηµοσιογραφικές έρευνες από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Ενηµέρωσης (ΕCPMF).

Ξεχωριστή η στιγµή όταν ολόκληρο το αµφιθέατρο του Main Hall του Forum σηκώθηκε όρθιο για να χειροκροτήσει τους δηµιουργούς του «The Gaza Project» µια σύµπραξης περίπου 50 δηµοσιογράφων από 13 ειδησεογραφικά πρακτορεία, µε τη στήριξη του Forbidden Stories. Σε αυτήν την έρευνα καταγράφονται οι επιθέσεις από τον Ισραηλινό στρατό σε βάρος δηµοσιογράφων στη Γάζα και στη ∆υτική Όχθη και παράλληλα αποδοµούνται όλες προσπάθειες για την δικαιολόγηση ή την άρνηση τους. Οι εκπρόσωποι των ερευνητών δεν έκρυψαν τη συγκίνηση τους µεταφέροντας εικόνες από την έρευνα τους και πως ένας τεράστιος αριθµός δηµοσιογράφων δολοφονήθηκαν, προκαλώντας το αυθόρµητο χειροκρότηµα του κόσµου.

Στις βραβευµένες έρευνες και το Deadly Prices, από την Investigate Europe και δηµοσιογράφους από το Reporters United, τα τηλεοπτικά δίκτυα NDR, RTP και WDR, τις εφηµερίδες Süddeutsche Zeitung και Eesti Ekspress, Οι δηµοσιογράφοι ερευνητές βρήκαν τον τρόπο µε τον οποίο φαρµακευτικές εταιρείες εκµεταλλεύονται τους αδιαφανείς κανόνες τιµολόγησης και πνευµατικής ιδιοκτησίας σε εννέα χώρες της Ε.Ε. για να αυξάνουν τα κέρδη τους.

Ιδιαίτερη µνεία έγινε στην έρευνα Desert Dumps από τα µέσα Lighthouse Reports, Enass, Inkyfada, Der Spiegel, Le Monde, El País, IrpiMedia και Tagesschau. Σε αυτήν την έρευνα αποδεικνύονταν η χρήση κονδυλίων της Ευρωπαικής Ένωσης προς χώρες της Βορείου Αφρικής προκειµένου αυτές να απελάσουν µαζικά µετανάστες σε ερηµικές περιοχές!

Οι ερευνητές καταχειροκροτήθηκαν για την ποιότητα της εργασίας και τα πλούσια στοιχεία που κατέθεσαν στα ρεπορτάζ τους.

Τεχνητή Νοηµοσύνη

Πολλές οι συνεδρίες και τα εργαστήρια για την τεχνητή νοηµοσύνη. Ανάµεσα σε αυτές και η οµιλία της επικεφαλής του Data Journalism , Winny De Jong.

H οµιλήτρια έδωσε πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα δηµοσιογραφικής έρευνας που είναι αδύνατον να αντικαταστήσει η τεχνητή νοηµοσύνη.

Υπογράµµισε ότι τα συναισθήµατα και η όλη ατµόσφαιρα που καταγράφονται στα ρεπορτάζ αυτά δεν µπορούν να αποδοθούν από ένα µηχάνηµα.