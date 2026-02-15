menu
Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου, 2026
Αθλητικά

Πτώση δέντρου στο γήπεδο της Αγ. Μαρίνας – Αναβλήθηκε αγώνας Στίλβη – Αναγέννηση Ιεράπετρας (φωτ.)

Γιώργος Δρακάκης
Γιώργος Δρακάκης
0

Η πτώση ενός δέντρου χωρίς ευτυχώς τραυματισμούς στο γήπεδο της Αγίας Μαρίνας λόγω των ισχυρών ανέμων προκάλεσε την αναβολή ποδοσφαιρικού αγώνα. Στο γήπεδο της Αγίας Μαρίνας επρόκειτο να διεξαχθεί ο αγώνας για τη Γ’ εθνική Γυναικων Στίλβη – Αναγέννηση Ιεράπετρας.

Μετά την πτώση του δέντρου, πίσω από ένα από τα τέρματα του γηπέδου, ο αγώνας αναβλήθηκε.
Σύμφωνα με το τμήμα Αθλητισμού του Δήμου Χανίων « παρά τις άμεσες και
συντονισμένες προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου σε συνεργασία με
την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων, δεν κατέστη δυνατή η άμεση και πλήρης
απομάκρυνση δέντρου που έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου Αγίας Μαρίνας,
εξαιτίας των έντονων καιρικών συνθηκών.»
Το Τμήμα σημειώνει ότι «για λόγους ασφάλειας των αθλητών, των προπονητών, των σωματείων και των πολιτών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, το γήπεδο θα παραμείνει κλειστό σήμερα,
Κυριακή 15/02 και αύριο, 16/02 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες
εργασίες απομάκρυνσης, ελέγχου και αποκατάστασης του χώρου.»

