Πτήση για Λάρνακα επέστρεψε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν αεροσκάφος της Cyprus Airlines που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου με προορισμό τη Λάρνακα, επέστρεψε όπως μεταδίδει το cretalive.gr, πίσω στην Κρήτη, ενώ βρισκόταν ήδη περίπου στη μέση της διαδρομής, λόγω του συναγερμού που σήμανε στο νησί της Κύπρου.

Το αεροσκάφος είχε αναχωρήσει κανονικά από το Ηράκλειο με 33 λεπτά καθυστέρηση, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πτήσης κρίθηκε απαραίτητο να αλλάξει πορεία και να επιστρέψει στο σημείο αναχώρησης.